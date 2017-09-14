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09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Самого презираемого человека в США» отправили в тюрьму

Бизнесмен Мартин Шкрели, виновный в махинациях с ценными бумагами, нарушил условия освобождения под залог и будет вновь помещен под стражу. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: Reuters

Недавно Шкрели обещал заплатить пять тысяч долларов любому, кто выдернет прядь волос экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и принесет ее ему. Суд постановил отменить залог в пять миллионов долларов после того, как усмотрел в его действиях угрозу для общества.

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Бизнесмен будет находиться под стражей до января 2018 года. Если его адвокаты докажут, что их подзащитный не представляет опасности для общества, то его отпустят раньше этого срока.

Шкрели заслужил негативную репутацию среди американцев, когда приобрел права на производство препарата Daraprim (пириметамин), часто используемого для лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, и поднял цену с 13,5 до 750 долларов за таблетку. За свою предпринимательскую деятельность он получил звание самого ненавистного человека в Соединенных Штатах.

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