«Самого презираемого человека в США» отправили в тюрьму

Источник: Reuters

Недавно Шкрели обещал заплатить пять тысяч долларов любому, кто выдернет прядь волос экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и принесет ее ему. Суд постановил отменить залог в пять миллионов долларов после того, как усмотрел в его действиях угрозу для общества.

Бизнесмен будет находиться под стражей до января 2018 года. Если его адвокаты докажут, что их подзащитный не представляет опасности для общества, то его отпустят раньше этого срока.