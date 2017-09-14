«Самого презираемого человека в США» отправили в тюрьму
Бизнесмен Мартин Шкрели, виновный в махинациях с ценными бумагами, нарушил условия освобождения под залог и будет вновь помещен под стражу. Об этом сообщает The New York Times.
Бизнесмен Мартин Шкрели, виновный в махинациях с ценными бумагами, нарушил условия освобождения под залог и будет вновь помещен под стражу. Об этом сообщает The New York Times.
Недавно Шкрели обещал заплатить пять тысяч долларов любому, кто выдернет прядь волос
Бизнесмен будет находиться под стражей до января 2018 года. Если его адвокаты докажут, что их подзащитный не представляет опасности для общества, то его отпустят раньше этого срока.
Шкрели заслужил негативную репутацию среди американцев, когда приобрел права на производство препарата Daraprim (пириметамин), часто используемого для лечения токсоплазмоза у