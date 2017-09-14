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07:05 (мск), источник: АиФ Иркутск

В рамках водного форума в Иркутске выступит корейская поп-группа «Байкал»

Музыкальный коллектив из Кореи выступит в 130-м квартале.

В рамках Международного экономического водного форума, который проходит в Иркутске 14 и 15 сентября, в городе выступит поп-группа из Кореи под названием «Байкал».

Как сообщает работающий на водном форуме корреспондент «АиФ-Иркутск», группа даст концерт в 130-м квартале с 18 до 20 часов сегодня, 14 сентября.

Известно, что группа дебютировала всего месяц назад одновременно в России и в Корее и позиционирует себя как бойз-бэнд. Нашему корреспонденту участники пояснили, что решили взять себе такое название, потому что, по их мнению, Байкал олицетворяет силу. В планах группы написать песню об озере.

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