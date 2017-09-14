В рамках водного форума в Иркутске выступит корейская поп-группа «Байкал»

В рамках Международного экономического водного форума, который проходит в Иркутске 14 и 15 сентября, в городе выступит поп-группа из Кореи под названием «Байкал».

Как сообщает работающий на водном форуме корреспондент «АиФ-Иркутск», группа даст концерт в 130-м квартале с 18 до 20 часов сегодня, 14 сентября.