В рамках водного форума в Иркутске выступит корейская поп-группа «Байкал»
Музыкальный коллектив из Кореи выступит в 130-м квартале.
Музыкальный коллектив из Кореи выступит в 130-м квартале.
В рамках Международного экономического водного форума, который проходит в Иркутске 14 и 15 сентября, в городе выступит
Как сообщает работающий на водном форуме корреспондент «АиФ-Иркутск», группа даст концерт в 130-м квартале с 18 до 20 часов сегодня, 14 сентября.
Известно, что группа дебютировала всего месяц назад одновременно в России и в Корее и позиционирует себя как