Тысячелетние доспехи из «Игры престолов» нашли археологи в Хабаровске

В Хабаровске продолжается исследование предметов, найденных при раскопках в черте дальневосточной столицы в районе Амурского санатория. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном минкультуры, учёным удалось опознать в одном из артефактов сделанную из кости панцирную пластину, её отнесли к польцевской археологической культуре раннего железного века. Возраст детали древних доспехов составляет от 2,5 тыс лет до 1,5 тыс лет.

— Костяные панцири часто использовались племенами, жившими на севере и северо-востоке от иньцев и чжоусцев еще во II тысячелетии до нашей эры, что нашло отражение в китайских летописях, — отметили в министерстве культуры.

Стоит отметить, что академик Алексей Окладников во время раскопок этого же поселения у Хабаровска в 1959 году обнаружил крупный фрагмент костяного доспеха, состоящего из аналогичных пластин. По мнению исследователей, такие панцири на территории современной Кореи стали использоваться начиная с неолита. Приблизительно во второй половине 2 тысячелетия до нашей эры они появились у народов Дальнего Востока и примерно в 1 тысячелетии до нашей эры племена вдоль Амура и Уссури начали экипироваться железными панцирями.



Аналогичный доспех популярный автор книг Джордж Мартин описал в «Игре престолов», такой защитный панцирь носит один из главарей Одичалых — Костяной лорд или Гремучая рубашка.