Баба Лена из Красноярска приехала в Италию

Красноярская путешественница Елена Ерхова посетила Италию. Фото из Рима 90-летняя бабушка опубликовала на своей странице в Instagram. Как сообщила баба Лена, она приняла участие в съемках немецкого телеканала RTL.

В настоящий момент Елена Ерхова посещает различные достопримечательности столицы Италии.

Напомним, ранее баба Лена стала участницей мотопробега. Она присоединилась к байкерам в пробеге по Германии. На ее странице в Instagram рассказывается, что она побывала на концерте группы Cosmonautix у главного здания крупнейшей немецкой нефтяной компании Wintershall в Касселе, там же посетила статую Геркулеса и выставку современного искусства.

Летом путешественницу депутаты горсовета Красноярска наградили почетной грамотой «За заслуги в развитии и повышении экономического потенциала города Красноярска».

Баба Лена стала известной на всю страну после знакомства с москвичкой Екатериной Папиной, которая рассказала о путешествиях пенсионерки на своей странице в соцсети. Бабушка за 6 лет побывала в Германии, Польше, Турции, Вьетнаме, Чехии, Доминикане и Таиланде. Теперь в ее туристический маршрут вошла Италия.