Бабье лето придёт в Новосибирск на выходных
Столбик термометра будет колебаться около отметки +18 градусов, рассказали синоптики.
Столбик термометра будет колебаться около отметки +18 градусов, рассказали синоптики.
Бабье лето придёт в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +10°C, пасмурно.
В ночь на пятницу температура составит +11°C, днем +18°C, малооблачно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +10°C, днем +12°C, малооблачно.
Ночью в воскресенье температура составит +13°C, днем +19°C, малооблачно.
По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +10°C, малооблачно.
В ночь на пятницу температура составит +9°C, днем +18°C, ясно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +13°C, днем +19°C, пасмурно.
Ночью в воскресенье температура составит +12°C, днем +21°C, ясно.