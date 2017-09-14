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16:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бабье лето придёт в Новосибирск на выходных

Столбик термометра будет колебаться около отметки +18 градусов, рассказали синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

Бабье лето придёт в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +10°C, пасмурно.

В ночь на пятницу температура составит +11°C, днем +18°C, малооблачно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +10°C, днем +12°C, малооблачно.

Ночью в воскресенье температура составит +13°C, днем +19°C, малооблачно.

По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +10°C, малооблачно.

В ночь на пятницу температура составит +9°C, днем +18°C, ясно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +13°C, днем +19°C, пасмурно.

Ночью в воскресенье температура составит +12°C, днем +21°C, ясно.

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