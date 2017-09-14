В Алматы полицейские задержали байкершу в неадекватном состоянии
Ночью экипаж ДПП остановил мотоциклиста, нарушившего правила дорожного движения — проезд разметки. Это происходило на проспекте Достык, передает patrul.kz.
Ночью экипаж ДПП остановил мотоциклиста, нарушившего правила дорожного движения — проезд разметки. Это происходило на проспекте Достык, передает patrul.kz.
За рулем спортивного байка Honda оказалась девушка. Когда стражи порядка разъясняли ей, в чем состоит нарушение, они заметили неадекватность в ее поведении и сразу же доставили в наркоцентр для прохождения медицинского освидетельствования.
Экспертиза показала, что у девушки наркотическое опьянение. Она не согласилась и настояла на прохождении повторной экспертизы. Примерно через два часа девушка снова сдала тест, однако результат был прежним.
Анализ показал, что девушка употребляла синтетический гашиш.
Девушка начала возмущаться и спорить с
Поняв всю тяжесть ситуации и перспективу распрощаться на длительное время с водительским удостоверением, девушка стала просить
Полицейские