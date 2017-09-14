В Алматы полицейские задержали байкершу в неадекватном состоянии

За рулем спортивного байка Honda оказалась девушка. Когда стражи порядка разъясняли ей, в чем состоит нарушение, они заметили неадекватность в ее поведении и сразу же доставили в наркоцентр для прохождения медицинского освидетельствования.

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Экспертиза показала, что у девушки наркотическое опьянение. Она не согласилась и настояла на прохождении повторной экспертизы. Примерно через два часа девушка снова сдала тест, однако результат был прежним.

Анализ показал, что девушка употребляла синтетический гашиш.

Девушка начала возмущаться и спорить с врачом-наркологом, выражая несогласие с двумя проведенными экспертизами. Полицейским пришлось пригласить понятых для оформления отказа.

Поняв всю тяжесть ситуации и перспективу распрощаться на длительное время с водительским удостоверением, девушка стала просить врача-нарколога не пускать документ в ход.