Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
07:45 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы полицейские задержали байкершу в неадекватном состоянии

Ночью экипаж ДПП остановил мотоциклиста, нарушившего правила дорожного движения — проезд разметки. Это происходило на проспекте Достык, передает patrul.kz.

За рулем спортивного байка Honda оказалась девушка. Когда стражи порядка разъясняли ей, в чем состоит нарушение, они заметили неадекватность в ее поведении и сразу же доставили в наркоцентр для прохождения медицинского освидетельствования.

Читайте также
Актер с ружьем переполошил жителей Каскелена

Экспертиза показала, что у девушки наркотическое опьянение. Она не согласилась и настояла на прохождении повторной экспертизы. Примерно через два часа девушка снова сдала тест, однако результат был прежним.

Анализ показал, что девушка употребляла синтетический гашиш.

Девушка начала возмущаться и спорить с врачом-наркологом, выражая несогласие с двумя проведенными экспертизами. Полицейским пришлось пригласить понятых для оформления отказа.

Поняв всю тяжесть ситуации и перспективу распрощаться на длительное время с водительским удостоверением, девушка стала просить врача-нарколога не пускать документ в ход.

Полицейские все-таки составили административный протокол в отношении байкерши, а ее железного коня отогнали на штрафстоянку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
После ЭКСПО Есимов собирается играть в гольф
Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году
СМИ узнали отношение россиян к снижению заработной платы
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Промзоны Петербурга застроят жильем для реновации
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Студия с изолированной спальней: проект в Петербурге
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь