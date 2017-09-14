Байкальский международный экологический водный форум открылся в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский международный экологический водный форум начал свою работу сегодня, 14 сентября, в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» и ББЦ в Иркутске. Мероприятие продлится два дня. В форуме принимают участие гости из 16-ти стран и 20-ти регионов РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В церемонии открытия принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Темы, которые мы хотим обсудить, — это важнейшие направления на Байкале и не только. Мы будем говорить о государственной политике в управлении водными ресурсами, инновационных технологий в водоочистке. Третье важное направление — формирование молодого экопоколения. Старшее поколение смогло сохранить Байкал, несмотря на конфликты и различные сложности. Наша задача — привить это молодежи», — сказал Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что форум станет ежегодным.

Напомним, что Байкальский экологический форум проходит в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Деловая программа мероприятия сформирована с учетом актуальных проблем, связанных с оздоровлением водных ресурсов и охраной природных территорий одного из древнейших озер планеты.

Подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на самом чистом озере планеты, станет главной целью Байкальского экологического водного форума. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации и проведению этого мероприятия.

Кроме того, губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание рабочей группы по организации и проведению Байкальского экологического водного форума. Открывая заседание, глава региона напомнил, что форум проводится в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, а также в честь 80-летия Иркутской области. По словам Сергей Левченко, форум должен стать такой коммуникативной площадкой, где представители власти, бизнеса и общественности будут вести конструктивный диалог по многим актуальным экологическим проблемам сохранения водных ресурсов озера Байкал.

Также ИА IrkutskMedia сообщало, что актер Виталий Абдулов, чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, актер Анатолий Руденко, заслуженный мастер спорта, тренер сборной России по баскетболу Евгений Пашутин и другие сыграют в баскетбол для поддержки детей с ДЦП в рамках Байкальского водного форума. Матч состоится на стадионе «Труд» 14 сентября.