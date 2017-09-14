Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Страшная "украинская месть" России — больше уже не шутка
Названа главная причина смерти во время секса
В Таджикистане глава аэропорта погиб из-за вертолета президента
Туроператоры заявили об отправке россиян на отдых по 100 руб.
Несбывшиеся преемники: кто будет следующим правителем России
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Эвелина Блёданс назвала настоящие причины развода
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17Королевская катастрофа
11:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский международный экологический водный форум открылся в Иркутске

В мероприятии принимают участие представители 16-ти стран и 20-ти регионов России.

Источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский международный экологический водный форум начал свою работу сегодня, 14 сентября, в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» и ББЦ в Иркутске. Мероприятие продлится два дня. В форуме принимают участие гости из 16-ти стран и 20-ти регионов РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В церемонии открытия принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Темы, которые мы хотим обсудить, — это важнейшие направления на Байкале и не только. Мы будем говорить о государственной политике в управлении водными ресурсами, инновационных технологий в водоочистке. Третье важное направление — формирование молодого экопоколения. Старшее поколение смогло сохранить Байкал, несмотря на конфликты и различные сложности. Наша задача — привить это молодежи», — сказал Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что форум станет ежегодным.

Напомним, что Байкальский экологический форум проходит в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Деловая программа мероприятия сформирована с учетом актуальных проблем, связанных с оздоровлением водных ресурсов и охраной природных территорий одного из древнейших озер планеты.

Подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на самом чистом озере планеты, станет главной целью Байкальского экологического водного форума. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации и проведению этого мероприятия.

Кроме того, губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание рабочей группы по организации и проведению Байкальского экологического водного форума. Открывая заседание, глава региона напомнил, что форум проводится в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, а также в честь 80-летия Иркутской области. По словам Сергей Левченко, форум должен стать такой коммуникативной площадкой, где представители власти, бизнеса и общественности будут вести конструктивный диалог по многим актуальным экологическим проблемам сохранения водных ресурсов озера Байкал.

Также ИА IrkutskMedia сообщало, что актер Виталий Абдулов, чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, актер Анатолий Руденко, заслуженный мастер спорта, тренер сборной России по баскетболу Евгений Пашутин и другие сыграют в баскетбол для поддержки детей с ДЦП в рамках Байкальского водного форума. Матч состоится на стадионе «Труд» 14 сентября.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко возглавит команду Приангарья в благотворительном баскетбольном мачте «Шаг вместе», который состоится в рамках Байкальского международного экологического водного форума 14 сентября. Планируется, что для участия в благотворительном баскетбольном матче в Иркутск приедут известные актеры Виталий Абдулов и Анатолий Руденко, олимпийские чемпионы Светлана Антипова, Евгений Гомельский, Ирина Сумникова, чемпионы Европы Никита Моргунов и Алексей Саврасенко и другие. Основная цель мероприятия — оказать помощь детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечь внимание общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Координатор ОНФ: Очистные сооружения в Улан-Удэ - главный загрязнитель Байкала
Снижение нарушений ПДД зависит от комплекса мер - глава Союза автомобилистов Сибири
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
СМИ: 90% звонков о «минировании» в России поступили с Украины
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Для расширения Кутузовского проспекта изымут недвижимость
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь