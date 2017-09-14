Иркутской области предложили очищать воду по-швейцарски

Николай Сёмин рассказал, что в Швейцарии, где есть около 1,5 тыс. озёр, эпоха очищения сточных вод началась с 1971 года, когда был подписан такой федеральный закон. Сейчас 97% населения страны подключено к централизованным очистным сооружениям и подаче питьевой воды. Однако в стране есть проблема микрозагрязнения (лекарственные компоненты), ухудшения качества подземных вод из-за роста содержания в них азота за счёт сельскохозяйственной деятельности, высокой антропогенной нагрузки.

В Швейцарии начали внедрять озонирование очищаемой воды. Технология предлагает высочайшую степень очистки воды, но является дорогостоящей и сложной из-за взрывоопасности установок. Кроме того, Лозанский политехнический университет по заданию правительства разработал технологию по децентрализованной очистке сточных вод для малых населённых пунктов и предприятий промышленного, сельского и социального назначения. Эта технология предназначена для очистки любых поверхностных вод до стандартов питьевой воды. При этом она характеризуется низкой стоимостью обслуживания и расходных материалов (в т.ч. соли и железа), высокой надёжностью и степенью очистки от бактерий и тяжёлых металлов. «Швейцария открыта для передачи накопленного опыта другим странам. Ей есть чем поделиться», — заключил Николай Семин.