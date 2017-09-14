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11:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутской области предложили очищать воду по-швейцарски

Опытом Швейцарии по очистке сточных вод поделился представитель Ассоциации по чистым технологиям Cleantech Alps, исполнительный директор Swiss Innovation Power Николай Сёмин 13 сентября 2017 года на заседании Ассоциации содружества озёрных регионов, которая была создана в Иркутске.

Источник: Reuters


Николай Сёмин рассказал, что в Швейцарии, где есть около 1,5 тыс. озёр, эпоха очищения сточных вод началась с 1971 года, когда был подписан такой федеральный закон. Сейчас 97% населения страны подключено к централизованным очистным сооружениям и подаче питьевой воды. Однако в стране есть проблема микрозагрязнения (лекарственные компоненты), ухудшения качества подземных вод из-за роста содержания в них азота за счёт сельскохозяйственной деятельности, высокой антропогенной нагрузки.

В Швейцарии начали внедрять озонирование очищаемой воды. Технология предлагает высочайшую степень очистки воды, но является дорогостоящей и сложной из-за взрывоопасности установок. Кроме того, Лозанский политехнический университет по заданию правительства разработал технологию по децентрализованной очистке сточных вод для малых населённых пунктов и предприятий промышленного, сельского и социального назначения. Эта технология предназначена для очистки любых поверхностных вод до стандартов питьевой воды. При этом она характеризуется низкой стоимостью обслуживания и расходных материалов (в т.ч. соли и железа), высокой надёжностью и степенью очистки от бактерий и тяжёлых металлов. «Швейцария открыта для передачи накопленного опыта другим странам. Ей есть чем поделиться», — заключил Николай Семин.

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