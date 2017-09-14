Плавучий университет для решения проблем озёр мира предложили создать на Байкале

На базе плавучего университета участники ассоциации могли бы обмениваться опытом решения озёрных проблем, внедрять соответствующие наилучшие технологии. Подобную площадку, по мнению учёного, можно организовать и в других регионах ассоциации.

Андрей Федотов заметил, что на площадке плавучего университета на Байкале, к примеру, можно было бы обсудить вопрос понятия «качественная вода», до сих пор оно отсутствует. Учёный пригласил участников ассоциации на празднование 90-летию Лимнологического института СО РАН в 2018 году, чтобы подвести итоги первого года работы ассоциации.