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11:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Плавучий университет для решения проблем озёр мира предложили создать на Байкале

Создать на Байкале плавучий университет с участием представителей Ассоциации содружества озёрных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию предложил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов 13 сентября 2017 года.

На базе плавучего университета участники ассоциации могли бы обмениваться опытом решения озёрных проблем, внедрять соответствующие наилучшие технологии. Подобную площадку, по мнению учёного, можно организовать и в других регионах ассоциации.

Андрей Федотов заметил, что на площадке плавучего университета на Байкале, к примеру, можно было бы обсудить вопрос понятия «качественная вода», до сих пор оно отсутствует. Учёный пригласил участников ассоциации на празднование 90-летию Лимнологического института СО РАН в 2018 году, чтобы подвести итоги первого года работы ассоциации.

Напомним, меморандум о создании Ассоциации содружества озёрных регионов был подписан в Иркутске в преддверии Байкальского экологического водного форума. На заседании, которое прошло в правительстве Иркутской области, представители Швейцарии и Италии поделились опытом своих стран в защите своих озёр.

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