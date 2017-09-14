Погода в Новосибирске на 80-летие НСО 15—16 сентября

«Прогноз благоприятный. Скорее всего, погода будет без осадков. Ветер западный, юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура днем 15 сентября — 16−18 градусов, днем 16 сентября — 17−19 градусов. Хороший будет денек», — заверила заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Вечером в субботу, по словам специалиста, ничто не должно помешать запланированному на площади Ленина салюту. «Вечером 16-го будет хорошо. Облачность, может, и будет, но дождя мы не ждем», — отметила представитель новосибирского Гидрометцентра.

Росгидрометцентр также прогнозирует на пятницу и субботу облачную погоду без осадков. По данным метеослужбы, вероятность осадков 15 сентября составит 27%, 16 сентября — 45%. Днем в пятницу столбик термометра поднимется до 19 градусов, в субботу — до 20 градусов.

«Яндекс. Погода», рассчитанная по технологии Meteum, подтверждает эти прогнозы. Интернет-сервис предсказывает облачность и 15−18 градусов в пятницу и субботу. Мало того, насчет вечера субботы «Яндекс» и вовсе оптимистичен, ожидая ясное небо.

Зарубежный сервис Weather.com прогнозирует облачность и в пятницу, и в субботу, с нулевой вероятностью выпадения осадков в первый день и с 20-процентной — во второй. Максимальная температура, по данным западных синоптиков, составит в Новосибирске в пятницу 18 градусов, в субботу — 20 градусов.