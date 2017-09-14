В Болотном для влюбленных создали сквер имени Пушкина
Два года назад состоялось торжественное открытие памятника А. С. Пушкину в одноименном сквере на площади Комарова.
Два года назад состоялось торжественное открытие памятника А. С. Пушкину в одноименном сквере на площади Комарова.
— Замечательно, что открытие сквера приурочили к Дню любви, семьи и верности, — сказал в интервью «Советской Сибири» глава Болотнинского района Виктор Франк. — Мы не просто открываем сквер, а закладываем новые традиции.
Каждый уголок здесь интересен по-своему: здесь есть «Дерево любви», где молодожены могут прикрепить замок, символ верности; можно сфотографироваться на «Мостике любви», спрятать сокровенные записки в «Сундуке желаний» и просто погулять в красивом месте.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 37 от 13 сентября 2017 года.