Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Стало известно о бизнесе сына Грефа
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
16Последствия урагана «Ирма»
08:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии шесть женщин стали матерями почти в 50

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В башкирском отделении Фонда социального страхования озвучили статистику по получению родовых сертификатов.

Выяснилось, что пять жительниц республики стали матерями в 48 лет, из них трое — впервые. Также впервые стала мамой уфимка в возрасте 49 лет. Кроме того, недавно СМИ сообщали о 51-летней женщине, родившей второго ребенка после 30-летнего перерыва.

По состоянию на начало сентября в Башкирии родилось 30164 ребенка. Среди них 301 двойня и три тройни. По программе «Родовой сертификат» медицинским организациям республики ФСС перечислил около 334 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ узнали отношение россиян к снижению заработной платы
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Для расширения Кутузовского проспекта изымут недвижимость
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь