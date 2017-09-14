В Башкирии шесть женщин стали матерями почти в 50

Выяснилось, что пять жительниц республики стали матерями в 48 лет, из них трое — впервые. Также впервые стала мамой уфимка в возрасте 49 лет. Кроме того, недавно СМИ сообщали о 51-летней женщине, родившей второго ребенка после 30-летнего перерыва.