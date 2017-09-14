В таймырском поселке построят новую школу на месте сгоревшей
Стоимость работ по строительству объекта обойдется в 172,5 млн рублей.
Стоимость работ по строительству объекта обойдется в 172,5 млн рублей.
В арктическом поселке
Как сообщили в
На строительство школы из краевого бюджета выделено 172,5 млн рублей. Старое учебное заведение сгорело еще в апреле 2014 года.
Учеников младшей школы перевели на учебу в местный детский сад, а старшеклассники вынуждены были учиться в районном центре, расположенном в 300 км от
Добавим, поселок