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08:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В таймырском поселке построят новую школу на месте сгоревшей

Стоимость работ по строительству объекта обойдется в 172,5 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В арктическом поселке Усть-Авам в Красноярском крае построят школу, в которой будут учиться 100 человек. Объемы строительства достаточно большие — подрядчику необходимо возвести здание до 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основная сложность заключается в транспортировке стройматериалов. Подрядчик уже направил их в Дудинку, после чего по зимнику комплектующие направят в поселок.

На строительство школы из краевого бюджета выделено 172,5 млн рублей. Старое учебное заведение сгорело еще в апреле 2014 года. Из-за сильного ветра пожарные не могли справиться с огнем, однако местные жители сумели вынести из школы все имущество.

Учеников младшей школы перевели на учебу в местный детский сад, а старшеклассники вынуждены были учиться в районном центре, расположенном в 300 км от Усть-Авама.

Добавим, поселок Усть-Авам расположен в арктической тундре в центре полуострова Таймыр. Число жителей достигает 500 человек.

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