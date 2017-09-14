В таймырском поселке построят новую школу на месте сгоревшей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В арктическом поселке Усть-Авам в Красноярском крае построят школу, в которой будут учиться 100 человек. Объемы строительства достаточно большие — подрядчику необходимо возвести здание до 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основная сложность заключается в транспортировке стройматериалов. Подрядчик уже направил их в Дудинку, после чего по зимнику комплектующие направят в поселок.

На строительство школы из краевого бюджета выделено 172,5 млн рублей. Старое учебное заведение сгорело еще в апреле 2014 года. Из-за сильного ветра пожарные не могли справиться с огнем, однако местные жители сумели вынести из школы все имущество.

Учеников младшей школы перевели на учебу в местный детский сад, а старшеклассники вынуждены были учиться в районном центре, расположенном в 300 км от Усть-Авама.