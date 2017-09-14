Власти Красноярского края потратят 3 млрд рублей на борьбу со свалками

Власти Красноярского края намерены принять программу улучшения экологической обстановки, в которой отдельным пунктом будет прописана борьба с незаконными свалками. На реализацию документа до 2020 года планируется потратить примерно 3 млрд рублей. Сейчас программа рассматривается в краевом правительстве.
Жители разных районов края считают свалки очень серьезной и актуальной проблемой.
Чтобы изучить ситуацию, министр экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин провел выездное совещание в Емельяновском районе. Глава ведомства встретился с дачниками и местными жителями, которые предложили увеличить число контейнеров, поставить фотоловушки и ужесточить наказание за нарушения. В итоге на совещании выбрали вариант, при котором мусор будут вывозить спецмашинами.
«Мы приняли на этом совещании решение пересмотреть подходы к вывозу бытовых отходов с садовых обществ на приобретение специализированного автотранспорта. Мне кажется, при установлении нормального тарифа, это будет действенной мерой по наведению порядка в садовых обществах. Сегодня же мы обсудим этот вопрос с моими специалистами и попытаемся внести изменения в программу, предусмотреть иные мероприятия поддержки этого вопроса», — отметил Часовитин.
Местные власти уже поддержали инициативу, выдвинутую на совещании. По словам чиновников, лес станет намного чище, если система вывоза мусора будет работать в полной мере.