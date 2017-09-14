Назван самый «непьющий» район Челябинска
Социологи выяснили, как часто употребляют спиртные напитки жители Челябинска. Абсолютно трезвый образ жизни ведут 15 процентов горожан.
Социологи выяснили, как часто употребляют спиртные напитки жители Челябинска. Абсолютно трезвый образ жизни ведут 15 процентов горожан.
Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе инициативного опроса выясняли, как часто жители города Челябинска употребляют спиртные напитки.
Челябинцев, признавшихся в практически ежедневном употреблении спиртных напитков, набралось немного — всего 0,3%. Этот показатель в 10 раз меньше статистической погрешности данных и анализировать состав ответивших бессмысленно. Это относится и к показателю употребляющих алкоголь 4−5 раз в неделю, их тоже нашлось немного — 0,7%.
Число горожан, выпивающих 2−3 раза в неделю, составило 4,7% от общего числа опрошенных. Как правило, этот вариант ответа выбирали мужчины, респонденты средней возрастной группы — от 31 до 50 лет, с начальным, средним общим и специальным образованием.
Тех, кто употребляет спиртные напитки один раз в неделю, зафиксировано 15,4%.
«Если говорить о
Более чем каждый десятый опрошенный (13,4%) пьёт спиртное один раз в 2−3 недели. Чаще это мужчины и те, кто получил среднее общее, специальное и неполное высшее образование.
Относительное большинство опрошенных нами жителей города Челябинска (41,6%) говорят об употреблении алкоголя один раз месяц и реже. Гораздо чаще остальных такой вариант ответа выбирают женщины и респонденты с высшим образованием.
Ведут, по их словам, абсолютно трезвый образ жизни 14,9% опрошенных.
Нашлись и те, кто отказался отвечать на вопрос о частоте употребления спиртных напитков, это практически каждый десятый — 9,0%. Что заставило их уйти от ответа — неизвестно, возможно, вопрос оказался для них неудобным, либо они посчитали его неуместным.
Кроме того, процент тех, кто употребляет спиртное 1 раз месяц и реже выше в Центральном, Советском и Калининском районах. «Наименее пьющим», то есть районом, в котором в ходе опроса было зафиксировано наибольшее число тех, кто вообще не употребляет спиртные напитки, стал Тракторозаводский район, а районом Челябинска, жители которого чаще отказывались от ответа, стал Курчатовский.
Кстати, в общероссийском рейтинге трезвости Челябинская область по итогам 2016 года находится на 53 месте, то есть её положение ухудшилось. Сообщается, что по сравнению с прошлым годом она потеряла 8 позиций.