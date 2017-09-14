Назван самый «непьющий» район Челябинска

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе инициативного опроса выясняли, как часто жители города Челябинска употребляют спиртные напитки.

Челябинцев, признавшихся в практически ежедневном употреблении спиртных напитков, набралось немного — всего 0,3%. Этот показатель в 10 раз меньше статистической погрешности данных и анализировать состав ответивших бессмысленно. Это относится и к показателю употребляющих алкоголь 4−5 раз в неделю, их тоже нашлось немного — 0,7%.

Число горожан, выпивающих 2−3 раза в неделю, составило 4,7% от общего числа опрошенных. Как правило, этот вариант ответа выбирали мужчины, респонденты средней возрастной группы — от 31 до 50 лет, с начальным, средним общим и специальным образованием.

Тех, кто употребляет спиртные напитки один раз в неделю, зафиксировано 15,4%.

«Если говорить о социально-демографических характеристиках данной группы опрошенных, в большинстве по-прежнему оказались мужчины, горожане среднего возраста, а также челябинцы с материальной обеспеченностью ниже среднего уровня, что выражается в выборе ими для характеристики собственного материального положения варианта ответа «денег хватает только на питание». Видимо, алкоголь один раз в неделю вписывается в их «продуктовую корзину», — говорится в сообщении социологов.

Более чем каждый десятый опрошенный (13,4%) пьёт спиртное один раз в 2−3 недели. Чаще это мужчины и те, кто получил среднее общее, специальное и неполное высшее образование.

Относительное большинство опрошенных нами жителей города Челябинска (41,6%) говорят об употреблении алкоголя один раз месяц и реже. Гораздо чаще остальных такой вариант ответа выбирают женщины и респонденты с высшим образованием.

Ведут, по их словам, абсолютно трезвый образ жизни 14,9% опрошенных.

Нашлись и те, кто отказался отвечать на вопрос о частоте употребления спиртных напитков, это практически каждый десятый — 9,0%. Что заставило их уйти от ответа — неизвестно, возможно, вопрос оказался для них неудобным, либо они посчитали его неуместным.

Кроме того, процент тех, кто употребляет спиртное 1 раз месяц и реже выше в Центральном, Советском и Калининском районах. «Наименее пьющим», то есть районом, в котором в ходе опроса было зафиксировано наибольшее число тех, кто вообще не употребляет спиртные напитки, стал Тракторозаводский район, а районом Челябинска, жители которого чаще отказывались от ответа, стал Курчатовский.