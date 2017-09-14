Застрявшие в Германии пассажиры обрушились с критикой на «Эйр Астану»
Часть из 193 пассажиров, у которых были срочные дела в Европе уехали сами, не дождавшись предоставления авиакомпанией альтернативного транспорта.
Часть из 193 пассажиров, у которых были срочные дела в Европе уехали сами, не дождавшись предоставления авиакомпанией альтернативного транспорта.
Читательница NUR.KZ прислала на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 фото, видео и сообщение, как пассажиры авиакомпании «Эйр Астана» были вынуждены разъехаться по Европе своим ходом.
«Хочу рассказать Вам о наших доблестных авиалиниях. Сейчас я нахожусь в поезде на пути во Франкфурт своим ходом. Приобретала билет 1 августа с Астаны до Будапешта через Франкфурт на 12 сентября. Компания «Люфтганза» при поддержке «Эйр Астаны» (самолет «Эйр Астаны»).
В 15.45 мы зашли в самолет, в 16.10 должен был быть вылет. Но вылет задержался на полтора часа, якобы по вине аэропорта. Благо, стыковка была 2,5 часа и у меня был еще час в запасе, чтобы успеть на самолет в Будапешт.
Летели мы около 6 часов, подлетели к Франкфурту и тут нам сказали, что мы стоим в очереди и ждем разрешения на посадку, потом попросили еще 15 минут, потом еще полчаса. В итоге сказали, что разрешения на посадку не дали и мы полетим в Дюссельдорф, а оттуда во Франкфурт, когда разрешат.
Нас высадили и оставили в аэропорту, при этом «Люфтганза» отказывалась помогать, так как самолет был «Эйр Астаны» и это их вина, они должны были нам помогать.
Мы начали бомбить
В аэропорту нас выгнали из таможенной зоны. Нас не кормили и даже не предложили кровать. Мы провели 8−9 часов сидя на лавочках! Стюардессы и пилоты прошли возле нас и ушли отдыхать в отели.
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Сейчас здесь 5.34 и я до сих пор не добралась в Будапешт. Сотрудница с консульства помогла перебронировать билеты. Но меня возмущает отношение «Эйр Астаны». Прошу Вас помочь добиться от «Эйр Астаны» возмещения стоимости билетов, еды, стоимости отеля
Официальный представитель «Эйр Астаны» прокомментировал претензии пассажирки.
«Самолет, выполнявший 12 сентября рейс КС 921 по маршруту
Поскольку в Дюссельдорфе не было свободных мест в гостиницах, осуществляется организация перевозки пассажиров наземным транспортом. Часть из них, не дожидаясь транспорта, самостоятельно добрались во Франкфурт, — сообщил