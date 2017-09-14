Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: режиссёр «Крыма» объяснил, зачем РФ защитила полуостров
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
МОЭК начнет продавать недвижимость с торгов в ипотеку
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
16Последствия урагана «Ирма»
08:42 (мск), источник: Nur.kz

Застрявшие в Германии пассажиры обрушились с критикой на «Эйр Астану»

Часть из 193 пассажиров, у которых были срочные дела в Европе уехали сами, не дождавшись предоставления авиакомпанией альтернативного транспорта.

Источник: Nur.kz

Читательница NUR.KZ прислала на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 фото, видео и сообщение, как пассажиры авиакомпании «Эйр Астана» были вынуждены разъехаться по Европе своим ходом.

«Хочу рассказать Вам о наших доблестных авиалиниях. Сейчас я нахожусь в поезде на пути во Франкфурт своим ходом. Приобретала билет 1 августа с Астаны до Будапешта через Франкфурт на 12 сентября. Компания «Люфтганза» при поддержке «Эйр Астаны» (самолет «Эйр Астаны»).

Читайте также
В России свиньи перекрыли дорогу в Казахстан

В 15.45 мы зашли в самолет, в 16.10 должен был быть вылет. Но вылет задержался на полтора часа, якобы по вине аэропорта. Благо, стыковка была 2,5 часа и у меня был еще час в запасе, чтобы успеть на самолет в Будапешт.

Летели мы около 6 часов, подлетели к Франкфурту и тут нам сказали, что мы стоим в очереди и ждем разрешения на посадку, потом попросили еще 15 минут, потом еще полчаса. В итоге сказали, что разрешения на посадку не дали и мы полетим в Дюссельдорф, а оттуда во Франкфурт, когда разрешат.

Нас высадили и оставили в аэропорту, при этом «Люфтганза» отказывалась помогать, так как самолет был «Эйр Астаны» и это их вина, они должны были нам помогать.

Мы начали бомбить call-центр «Эйр Астаны», нам говорили, что представитель ищет транспорт для доставки нас во Франкфурт. Этот представитель так и не объявился за 8−9 часов нашего пребывания в аэропорту. «Эйр Астана» не дает внятных ответов.

В аэропорту нас выгнали из таможенной зоны. Нас не кормили и даже не предложили кровать. Мы провели 8−9 часов сидя на лавочках! Стюардессы и пилоты прошли возле нас и ушли отдыхать в отели.

В call-центре «Эйр Астаны» нас попросили самостоятельно добраться до Франкфурта и улететь оттуда, куда надо. При этом, на просьбу написать письменно, сказали, что у них нет таких полномочий. Мы собираемся во Франкфурте говорить с представителем «Эйр Астаны». Хотим послушать, что они скажут нам в свою защиту.

Сейчас здесь 5.34 и я до сих пор не добралась в Будапешт. Сотрудница с консульства помогла перебронировать билеты. Но меня возмущает отношение «Эйр Астаны». Прошу Вас помочь добиться от «Эйр Астаны» возмещения стоимости билетов, еды, стоимости отеля и т. п. А также получить возмещение за моральный ущерб, конечно, мы здесь все перенервничали, — обратилась пассажирка.

Официальный представитель «Эйр Астаны» прокомментировал претензии пассажирки.

«Самолет, выполнявший 12 сентября рейс КС 921 по маршруту Астана-Франкфурт, совершил посадку в аэропорту Дюссельдорфа в связи с неблагоприятными погодными условиями в город Франкфурт. На борту находилось 193 пассажира.

Поскольку в Дюссельдорфе не было свободных мест в гостиницах, осуществляется организация перевозки пассажиров наземным транспортом. Часть из них, не дожидаясь транспорта, самостоятельно добрались во Франкфурт, — сообщил пресс-секретарь авиакомпании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Названы 10 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ узнали отношение россиян к снижению заработной платы
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь