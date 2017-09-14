Застрявшие в Германии пассажиры обрушились с критикой на «Эйр Астану»

Источник: Nur.kz

Читательница NUR.KZ прислала на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 фото, видео и сообщение, как пассажиры авиакомпании «Эйр Астана» были вынуждены разъехаться по Европе своим ходом.

«Хочу рассказать Вам о наших доблестных авиалиниях. Сейчас я нахожусь в поезде на пути во Франкфурт своим ходом. Приобретала билет 1 августа с Астаны до Будапешта через Франкфурт на 12 сентября. Компания «Люфтганза» при поддержке «Эйр Астаны» (самолет «Эйр Астаны»).

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В 15.45 мы зашли в самолет, в 16.10 должен был быть вылет. Но вылет задержался на полтора часа, якобы по вине аэропорта. Благо, стыковка была 2,5 часа и у меня был еще час в запасе, чтобы успеть на самолет в Будапешт.

Летели мы около 6 часов, подлетели к Франкфурту и тут нам сказали, что мы стоим в очереди и ждем разрешения на посадку, потом попросили еще 15 минут, потом еще полчаса. В итоге сказали, что разрешения на посадку не дали и мы полетим в Дюссельдорф, а оттуда во Франкфурт, когда разрешат.

Нас высадили и оставили в аэропорту, при этом «Люфтганза» отказывалась помогать, так как самолет был «Эйр Астаны» и это их вина, они должны были нам помогать.

Мы начали бомбить call-центр «Эйр Астаны», нам говорили, что представитель ищет транспорт для доставки нас во Франкфурт. Этот представитель так и не объявился за 8−9 часов нашего пребывания в аэропорту. «Эйр Астана» не дает внятных ответов.

В аэропорту нас выгнали из таможенной зоны. Нас не кормили и даже не предложили кровать. Мы провели 8−9 часов сидя на лавочках! Стюардессы и пилоты прошли возле нас и ушли отдыхать в отели.

В call-центре «Эйр Астаны» нас попросили самостоятельно добраться до Франкфурта и улететь оттуда, куда надо. При этом, на просьбу написать письменно, сказали, что у них нет таких полномочий. Мы собираемся во Франкфурте говорить с представителем «Эйр Астаны». Хотим послушать, что они скажут нам в свою защиту.

Сейчас здесь 5.34 и я до сих пор не добралась в Будапешт. Сотрудница с консульства помогла перебронировать билеты. Но меня возмущает отношение «Эйр Астаны». Прошу Вас помочь добиться от «Эйр Астаны» возмещения стоимости билетов, еды, стоимости отеля и т. п. А также получить возмещение за моральный ущерб, конечно, мы здесь все перенервничали, — обратилась пассажирка.

Официальный представитель «Эйр Астаны» прокомментировал претензии пассажирки.

«Самолет, выполнявший 12 сентября рейс КС 921 по маршруту Астана-Франкфурт, совершил посадку в аэропорту Дюссельдорфа в связи с неблагоприятными погодными условиями в город Франкфурт. На борту находилось 193 пассажира.