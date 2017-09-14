По данным активистов, воздух в Красноярске резко очистился

«Либо все датчики вышли из строя, либо это лучший экологический день! — пишет он в комментариях к отчёту за вчерашний день. И сегодня: «Чистое утро, Красноярск. Но очень холодно». Судя по информации с датчиков, вчера показания счётчиков не поднимались выше двух баллов, хотя еще за день до этого в Октябрьском районе был зафиксирован красный уровень опасности (106 баллов), в центре, и на правом берегу — желтый и только в Советском воздух был в норме.