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08:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

По данным активистов, воздух в Красноярске резко очистился

Возможно, этому способствовал ветер и похолодание.

Источник: Reuters

Самый экологически чистый день, по мнению красноярских экологов, был зафиксирован 13 сентября, сегодня, 14 сентября, данные тоже неплохие. Такую информацию выложил на свой страничке в социальных сетях Игорь Шпехт, который ежедневно выкладывает показания датчиков, установленных по городу экологами-волонтёрами.

«Либо все датчики вышли из строя, либо это лучший экологический день! — пишет он в комментариях к отчёту за вчерашний день. И сегодня: «Чистое утро, Красноярск. Но очень холодно». Судя по информации с датчиков, вчера показания счётчиков не поднимались выше двух баллов, хотя еще за день до этого в Октябрьском районе был зафиксирован красный уровень опасности (106 баллов), в центре, и на правом берегу — желтый и только в Советском воздух был в норме.

Сегодня небо тоже чистое, но при этом ветер и сильный холод, которые могли принести в город свежий воздух. Таких идеальных показателей датчики волонтёров ещё не показывали.

Однако Среднесибирское УГМС выдают другие показатели за вчерашний день. В целом по городу, уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как повышенный, самая высокая степень выбросов в Ленинском районе (ПНЗ № 20).

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