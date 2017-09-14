По данным активистов, воздух в Красноярске резко очистился
Возможно, этому способствовал ветер и похолодание.
Возможно, этому способствовал ветер и похолодание.
Самый экологически чистый день, по мнению красноярских экологов, был зафиксирован 13 сентября, сегодня, 14 сентября, данные тоже неплохие. Такую информацию выложил на свой страничке в социальных сетях Игорь Шпехт, который ежедневно выкладывает показания датчиков, установленных по городу
«Либо все датчики вышли из строя, либо это лучший экологический день! — пишет он в комментариях к отчёту за вчерашний день. И сегодня: «Чистое утро, Красноярск. Но очень холодно». Судя по информации с датчиков, вчера показания счётчиков не поднимались выше двух баллов, хотя еще за день до этого в Октябрьском районе был зафиксирован красный уровень опасности (106 баллов), в центре, и на правом берегу — желтый и только в Советском воздух был в норме.
Сегодня небо тоже чистое, но при этом ветер и сильный холод, которые могли принести в город свежий воздух. Таких идеальных показателей датчики волонтёров ещё не показывали.
Однако Среднесибирское УГМС выдают другие показатели за вчерашний день. В целом по городу, уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как повышенный, самая высокая степень выбросов в Ленинском районе (ПНЗ № 20).