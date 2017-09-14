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08:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Директора МФЦ в Хабаровске привлекли к административной ответственности

Прокуратура выявлены нарушения бюджетного законодательства.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края проверила соблюдение требований бюджетного законодательства краевым государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Директора оштрафовали почти на 100 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В ходе проверки выявлено, что данное учреждение в период с ноября по декабрь 2016 года заключило с коммерческими организациями пять государственных контрактов на оказание информационных, охранных и иных услуг учреждению в отсутствие доведенных лимитов бюджетных средств.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации под лимитами понимаются максимальные суммы бюджетных средств, которые учреждение может потратить на выполнение принятых обязательств.

Однако контракты заключены учреждением до определения министерством информационных технологий и связи Хабаровского края объема бюджетных средств.

В связи с этим, прокурор края 20.07.2017 г. директору КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» внес представление об устранении нарушений требований бюджетного законодательства. Акт реагирования рассмотрены, требования удовлетворены, должностным лицам указано на недопущение подобных нарушений впредь, проведено обучение положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, по постановлениям прокурора края директор учреждения привлечен к административной ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств) в виде штрафов на общую сумму 100 тысяч рулей.

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