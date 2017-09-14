Первая в Приморье пятерня набирает вес и готовится к выписке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.

Первая родившаяся в Приморье пятерня переведена на второй этап выхаживания и за ними позвонили ухаживать не только маме, но папе. Медики предполагают, что в течение двух недель все малыши наберут вес и смогут поехать домой, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель Приморского краевого перинатального центра.

Молодые родители — из Находки. Уникальную беременность наблюдали там же, но позже были направлены в перинатальный центр во Владивосток, где есть все необходимое для пролонгирования многоплодной беременности, успешных родов и выхаживания детей с низкой массой тела.

Четыре мальчика и одна девочка родились весом 1,78, 1,6 и 1,3 кг в конце августа. Сейчас они уже переведены из реанимации на второй этап выхаживания.

«Учитывая, что маме сложно справиться со стольким количеством детей одной, мы разрешили пребывать в отделении папе», — уточнила представитель перинатального центра.