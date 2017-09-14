Приморскстат назвал зарплату обычного приморца
Средний уровень зарплат на малых предприятиях Приморья невысок, сообщает ИА «Deita. ru».
Средний уровень зарплат на малых предприятиях Приморья невысок, сообщает ИА «Deita. ru».
Численность приморцев, занятых в малом бизнесе (включая микропредприятия), составила 151.9 тыс. человек (27% работающих в организациях края), на средних предприятиях — 14.6 тыс. человек (2.6%).
В то же время, по информации Приморскстата, среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без учета микропредприятий) за
Михаил Грач.