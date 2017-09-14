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08:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморскстат назвал зарплату обычного приморца

Средний уровень зарплат на малых предприятиях Приморья невысок, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: Reuters

Численность приморцев, занятых в малом бизнесе (включая микропредприятия), составила 151.9 тыс. человек (27% работающих в организациях края), на средних предприятиях — 14.6 тыс. человек (2.6%).

В то же время, по информации Приморскстата, среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без учета микропредприятий) за январь-июнь 2017 года составила 24028 рублей (65% средней заработной платы по краю), средних предприятий — 32240 рублей (88%).

Михаил Грач.

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