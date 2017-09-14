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08:58 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровском крае одобрили 607 коллективных заявок на гектары

Число обращений превышает 1,5 тыс.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае подано свыше 1,5 тыс. коллективных заявок на получение дальневосточных гектаров. В числе зарегистрированных — 604 заявки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики.

По информации профильного министерства, наибольшей популярность в Хабаровском крае пользуются земли южных районов — Бикинский, Вяземский, Хабаровский районы, а также район имени Лазо. Территории компактного размещения граждан формируются рядом с сёлами Свечино, Краснознаменка и Зоевка.

Отметим, что в целом по ДФО подано 13 тыс. коллективных заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край лидирует по числу выданных дальневосточных гектаров, землю здесь получили свыше 6,7 тыс. человек. В целом по Дальнему Востоку подано свыше 101 тыс. заявок на бесплатные участки. По прогнозам министра по развитию Дальнего Востока России Александра Галушки, до конца 2017 года может быть подано до 150 тыс. заявок.

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