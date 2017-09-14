В Хабаровском крае одобрили 607 коллективных заявок на гектары

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В Хабаровском крае подано свыше 1,5 тыс. коллективных заявок на получение дальневосточных гектаров. В числе зарегистрированных — 604 заявки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики.

По информации профильного министерства, наибольшей популярность в Хабаровском крае пользуются земли южных районов — Бикинский, Вяземский, Хабаровский районы, а также район имени Лазо. Территории компактного размещения граждан формируются рядом с сёлами Свечино, Краснознаменка и Зоевка.

Отметим, что в целом по ДФО подано 13 тыс. коллективных заявок.