Роспотребнадзор запретил жителям Троицка пить воду из колодцев и родников

Специалисты Роспотребнадзора запретили пить воду из ряда источников нецентрализованного водоснабжения Троицка (Челябинская область) — жидкость не отвечает санитарным требованиям, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Исследование установило, что вода из родника в районе школы № 15, а также вода из колодцев, расположенных на территории храма Дмитрия Солунского и мечети по улице Ленина, не отвечает критериям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

«Недопустимо использовать в питьевых целях воду из указанных нецентрализованных источников водоснабжения», — предупредили в администрации.