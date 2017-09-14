Роспотребнадзор запретил жителям Троицка пить воду из колодцев и родников
Вода не отвечает санитарным требованиям безопасности.
Вода не отвечает санитарным требованиям безопасности.
Специалисты Роспотребнадзора запретили пить воду из ряда источников нецентрализованного водоснабжения Троицка (Челябинская область) — жидкость не отвечает санитарным требованиям, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Исследование установило, что вода из родника в районе школы № 15, а также вода из колодцев, расположенных на территории храма Дмитрия Солунского и мечети по улице Ленина, не отвечает критериям безопасности по
«Недопустимо использовать в питьевых целях воду из указанных нецентрализованных источников водоснабжения», — предупредили в администрации.
Напомним, что проблемы с питьевой водой в Троицке возникали весной 2017 года и в 2015 году. В обоих случаях загрязнителем источников водоснабжения стал Учалинский ГОК, расположенный на территории Башкирии.