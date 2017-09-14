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08:46 (мск), источник: dostup1.ru

Роспотребнадзор запретил жителям Троицка пить воду из колодцев и родников

Вода не отвечает санитарным требованиям безопасности.

Специалисты Роспотребнадзора запретили пить воду из ряда источников нецентрализованного водоснабжения Троицка (Челябинская область) — жидкость не отвечает санитарным требованиям, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Исследование установило, что вода из родника в районе школы № 15, а также вода из колодцев, расположенных на территории храма Дмитрия Солунского и мечети по улице Ленина, не отвечает критериям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

«Недопустимо использовать в питьевых целях воду из указанных нецентрализованных источников водоснабжения», — предупредили в администрации.

Напомним, что проблемы с питьевой водой в Троицке возникали весной 2017 года и в 2015 году. В обоих случаях загрязнителем источников водоснабжения стал Учалинский ГОК, расположенный на территории Башкирии.

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