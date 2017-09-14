Подсыпать пляжи для черепах планируют в Хабаровском крае
Сохранность популяции трионикса вызывает беспокойство ученых.
Сохранность популяции трионикса вызывает беспокойство ученых.
Китайский трионикс, или
— В рамках грантового проекта WWF России я побывал в трех районах обитания дальневосточной черепахи. В каждом из них было большое количество разрушенных кладок, которые самка обычно откладывает в грунте на берегу. Яйца пострадали
— Трионикс вымрет только в том случае, если высокая вода будет держаться каждый год. На сегодняшний момент популяция еще устойчивая, продержаться в подобных условиях сможет еще пару лет. Но чтобы предотвратить исчезновение трионикса, мы планируем подсыпать пляжи, чтобы их уровень над водой был выше. Также в период откладывания яиц и вылупления черепашат можно поставить охрану, которая будет отгонять енотовидных собак, лис и хищных птиц, — подытожил Вадим Бобровский.