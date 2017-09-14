Подсыпать пляжи для черепах планируют в Хабаровском крае

Китайский трионикс, или по-другому дальневосточная черепаха, находится под угрозой исчезновения. Уже второй год подряд пресмыкающемуся не удается сохранить кладки яиц из-за высокой воды в местах его обитания. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал герпетолог Вадим Бобровский. К таким выводам он пришел во время исследования популяции черепах на озере Гасси.

— В рамках грантового проекта WWF России я побывал в трех районах обитания дальневосточной черепахи. В каждом из них было большое количество разрушенных кладок, которые самка обычно откладывает в грунте на берегу. Яйца пострадали из-за нападок хищников и из-за высокого уровня воды, — рассказал сотрудник филиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» герпетолог Вадим Бобровский. — Уже второй год я наблюдаю незавершенные кладки и кладки, ушедшие под воду. В такой среде яйца могут находиться только пару дней, а дальше эмбрион погибает. В нашем крае обитают только несколько десятков дальневосточных черепах. На данный момент этот вид занесен в Красную книгу как сокращающийся в численности. По версии герпетолога, если ситуация не изменится, животное может исчезнуть к 2020 году.