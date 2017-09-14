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08:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Подсыпать пляжи для черепах планируют в Хабаровском крае

Сохранность популяции трионикса вызывает беспокойство ученых.

Китайский трионикс, или по-другому дальневосточная черепаха, находится под угрозой исчезновения. Уже второй год подряд пресмыкающемуся не удается сохранить кладки яиц из-за высокой воды в местах его обитания. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал герпетолог Вадим Бобровский. К таким выводам он пришел во время исследования популяции черепах на озере Гасси.

 — В рамках грантового проекта WWF России я побывал в трех районах обитания дальневосточной черепахи. В каждом из них было большое количество разрушенных кладок, которые самка обычно откладывает в грунте на берегу. Яйца пострадали из-за нападок хищников и из-за высокого уровня воды, — рассказал сотрудник филиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» герпетолог Вадим Бобровский. — Уже второй год я наблюдаю незавершенные кладки и кладки, ушедшие под воду. В такой среде яйца могут находиться только пару дней, а дальше эмбрион погибает. В нашем крае обитают только несколько десятков дальневосточных черепах. На данный момент этот вид занесен в Красную книгу как сокращающийся в численности. По версии герпетолога, если ситуация не изменится, животное может исчезнуть к 2020 году.

— Трионикс вымрет только в том случае, если высокая вода будет держаться каждый год. На сегодняшний момент популяция еще устойчивая, продержаться в подобных условиях сможет еще пару лет. Но чтобы предотвратить исчезновение трионикса, мы планируем подсыпать пляжи, чтобы их уровень над водой был выше. Также в период откладывания яиц и вылупления черепашат можно поставить охрану, которая будет отгонять енотовидных собак, лис и хищных птиц, — подытожил Вадим Бобровский.

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