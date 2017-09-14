Притормози на вираже: в Хабаровске троллейбусы будут ездить в аэропорт с перебоями

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.

Троллейбусы маршрута № 1 в дальневосточной столице в ближайшие дни поедут до остановки «Аэропорт» и обратно с небольшими задержками. Это связано с монтажом новой электролинии: возле конечного пункта движения «рогатых» оборудуют новое разворотное кольцо, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Тревожные сообщения о том, что в Хабаровске приостановили движение троллейбусов, появились в социальных сетях два дня назад. Жители города, обсуждая эту новость, высказывали возмущения и недовольство работой сети общественного транспорта. Больше всего людям не понравилось, что о плановых работах на линии никто не предупредил заранее.

Как объяснил руководитель МУП «ТТУ» Николай Илющенко, временные неудобства связаны с тем, что возле здания аэропорта прокладывают новое разворотное кольцо для электротранспорта. Однако о полной остановке троллейбусов речи не было: возможны лишь задержки движения продолжительностью до нескольких часов.

— Решение о том, что будет полная остановка движения, не имеет смысла. Если аэропорт, который выполняет работы по прокладке временного разворотного кольца для троллейбус, сделает всё ночью, движение вскоре будет полностью открыто. Если они не успеют это сделать, произойдет задержка транспорта, но не больше чем на несколько часов. Пока отладочные работы и принятие разворотного кольца не завершены, движение троллейбусов будет происходить по старой схеме, но возможны задержки. Повторюсь: не больше чем на несколько часов, глобальных остановок транспорта не будет, — пояснил в беседе с корр. ИА AmurMedia начальник МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Сотрудники ТТУ не принимают непосредственного участия в обустройстве участка маршрута. Оборудование разворотного кольца — ответственность ОАО «Хабаровский аэропорт», а транспортное предприятие отвечает за технический надзор и соблюдение регламента.

— Уже установили контактные опоры сети, навесили арматуру и раскатали провод для подвеса. Единственное, что сейчас является предметом для остановки движения — это согласование разворотного кольца. Для этого соберут представителей управления транспорта, ГИБДД и других надзорных ведомств, которые имеют отношение к организации дорожного движения. Объект проверят, согласуют, закрепят это специальным актом — что он соответствует условиям безопасности движения и разворота, требованиям к посадке и высадке пассажиров, правилам разъезда с встречным движением. После этого вопросов не будет: мы сможем в полной мере эксплуатировать разворотное кольцо, — поделился Николай Илющенко.

Пока идут монтажные работы, хабаровчанам придется пользоваться троллейбусами, которые ходят с задержками. Дополнительные автобусы, в том числе и по дублирующему направлению, на улицы города не выпустят — по данным управления транспорта, пассажирам хватит маршрута № 80. Полная остановка «рогатых» по направлению Комсомольская площадь — Аэропорт в районе нового разворотного кольца произойдет непосредственно перед электрификацией этого участка.