Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Пиманов объяснил, почему Запад боится фильма «Крым» — СМИ
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Почему я рада, что не получила высшего образования
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
16Последствия урагана «Ирма»
09:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Притормози на вираже: в Хабаровске троллейбусы будут ездить в аэропорт с перебоями

Пассажирам придется потерпеть временные неудобства из-за планового монтажа контактной сети.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.

Троллейбусы маршрута № 1 в дальневосточной столице в ближайшие дни поедут до остановки «Аэропорт» и обратно с небольшими задержками. Это связано с монтажом новой электролинии: возле конечного пункта движения «рогатых» оборудуют новое разворотное кольцо, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Тревожные сообщения о том, что в Хабаровске приостановили движение троллейбусов, появились в социальных сетях два дня назад. Жители города, обсуждая эту новость, высказывали возмущения и недовольство работой сети общественного транспорта. Больше всего людям не понравилось, что о плановых работах на линии никто не предупредил заранее.

Как объяснил руководитель МУП «ТТУ» Николай Илющенко, временные неудобства связаны с тем, что возле здания аэропорта прокладывают новое разворотное кольцо для электротранспорта. Однако о полной остановке троллейбусов речи не было: возможны лишь задержки движения продолжительностью до нескольких часов.

— Решение о том, что будет полная остановка движения, не имеет смысла. Если аэропорт, который выполняет работы по прокладке временного разворотного кольца для троллейбус, сделает всё ночью, движение вскоре будет полностью открыто. Если они не успеют это сделать, произойдет задержка транспорта, но не больше чем на несколько часов. Пока отладочные работы и принятие разворотного кольца не завершены, движение троллейбусов будет происходить по старой схеме, но возможны задержки. Повторюсь: не больше чем на несколько часов, глобальных остановок транспорта не будет, — пояснил в беседе с корр. ИА AmurMedia начальник МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Сотрудники ТТУ не принимают непосредственного участия в обустройстве участка маршрута. Оборудование разворотного кольца — ответственность ОАО «Хабаровский аэропорт», а транспортное предприятие отвечает за технический надзор и соблюдение регламента.

— Уже установили контактные опоры сети, навесили арматуру и раскатали провод для подвеса. Единственное, что сейчас является предметом для остановки движения — это согласование разворотного кольца. Для этого соберут представителей управления транспорта, ГИБДД и других надзорных ведомств, которые имеют отношение к организации дорожного движения. Объект проверят, согласуют, закрепят это специальным актом — что он соответствует условиям безопасности движения и разворота, требованиям к посадке и высадке пассажиров, правилам разъезда с встречным движением. После этого вопросов не будет: мы сможем в полной мере эксплуатировать разворотное кольцо, — поделился Николай Илющенко.

Пока идут монтажные работы, хабаровчанам придется пользоваться троллейбусами, которые ходят с задержками. Дополнительные автобусы, в том числе и по дублирующему направлению, на улицы города не выпустят — по данным управления транспорта, пассажирам хватит маршрута № 80. Полная остановка «рогатых» по направлению Комсомольская площадь — Аэропорт в районе нового разворотного кольца произойдет непосредственно перед электрификацией этого участка.

— Так как нам необходимо будет подключиться к контактной сети и провести электричество, придется на какой-то период, на час-другой, отключить подстанцию № 9 и переключить энергию со старого кольца на новое. Мы не собираемся в рабочие дни создавать проблемы людям. Планируем завершить работы в выходные, когда будет период сниженного пассажиропотока, — резюмировал начальник МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
На ночь глядя: уголовный скандал во ФСИН, копеечные билеты, шутка Урганта и лось-убийца
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ узнали отношение россиян к снижению заработной платы
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь