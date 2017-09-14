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09:03 (мск), источник: ДЕЙТА

В центре Владивостока «лютуют» эвакуаторы

Граждан, паркующих свои авто в неположенных местах, ждет наказание во Владивостоке, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 14 сентября, эвакуаторы работают в районе площади Семеновская. На глазах у корреспондента ИА «Deita.ru» внедорожник погрузили и увезли на штрафстоянку.

Владельцу джипа придется оплачивать штраф. Напомним, особенно активно эвакуаторы работали во Владивостоке во время ВЭФ. Сразу несколько машин расчищали городские дороги.

Василий Кучин.

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