В центре Владивостока «лютуют» эвакуаторы
Граждан, паркующих свои авто в неположенных местах, ждет наказание во Владивостоке, сообщает ИА «Deita. ru».
Граждан, паркующих свои авто в неположенных местах, ждет наказание во Владивостоке, сообщает ИА «Deita. ru».
Сегодня, 14 сентября, эвакуаторы работают в районе площади Семеновская. На глазах у корреспондента ИА «Deita.ru» внедорожник погрузили и увезли на штрафстоянку.
Владельцу джипа придется оплачивать штраф. Напомним, особенно активно эвакуаторы работали во Владивостоке во время ВЭФ. Сразу несколько машин расчищали городские дороги.
Василий Кучин.