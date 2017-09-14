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09:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Названы самые популярные марки авто у южноуральцев

На Южном Урале возник острый дефицит автомобилей KIA, Renault и LADA.

Об этом заявил глава Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По его словам, предоставленные автопроизводителями квоты «выбиваются практически за два месяца», а причиной тому является низкий спрос на протяжении двух прошлых лет. Также он заметил, что если соответствующие темпы реализации автомобилей сохранятся, то по окончанию текущего года отечественный авторынок получит 20-процентный прирост.

Анастасия Годына.

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