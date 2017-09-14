Мать пятерых детей из Башкирии, пропавшая два дня назад, найдена и не понимает, почему ее ищут
Сообщение о том, что Алию Явгастину из Баймака ищет её семья, появилось в соцсетях вчера.
Сообщение о том, что Алию Явгастину из Баймака ищет её семья, появилось в соцсетях вчера.
Трогательное объявление было выложено со страницы ее родственника. «Все, кто знает о ее нахождении, сообщите. Дома ее ждут муж и пятеро детей» — так заканчивается текст объявления.
В комментариях появились подробности: Алия имеет долги в местном магазине и муж ее избивает. Однако сегодня женщина лично откликнулась на объявление о своей пропаже.
— Между прочим, я дома, у нас в семье все отлично. Работаю в больнице медсестрой, муж тоже работает, все хорошо у нас. Скорее всего, сообщение о моей пропаже написала моя знакомая, с которой мы поссорились. Спасибо за беспокойство, конечно, но мы все дома, — прокомментировала Алия Явгастина.