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08:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Мать пятерых детей из Башкирии, пропавшая два дня назад, найдена и не понимает, почему ее ищут

Сообщение о том, что Алию Явгастину из Баймака ищет её семья, появилось в соцсетях вчера.

Трогательное объявление было выложено со страницы ее родственника. «Все, кто знает о ее нахождении, сообщите. Дома ее ждут муж и пятеро детей» — так заканчивается текст объявления.

В комментариях появились подробности: Алия имеет долги в местном магазине и муж ее избивает. Однако сегодня женщина лично откликнулась на объявление о своей пропаже.

— Между прочим, я дома, у нас в семье все отлично. Работаю в больнице медсестрой, муж тоже работает, все хорошо у нас. Скорее всего, сообщение о моей пропаже написала моя знакомая, с которой мы поссорились. Спасибо за беспокойство, конечно, но мы все дома, — прокомментировала Алия Явгастина.

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