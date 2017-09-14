Большой бокс начинается в Приморье

Это традиционный ежегодный, мастерский турнир, который собирает десятки боксеров не только со всего Приморского края, но и соседних регионов. Победителям присваивается звание мастера спорта.

Соревнования носят имя Виктора Сахарова — капитана дальнего плавания, Героя Социалистического труда, Лауреата Государственной премии и абсолютного чемпиона Сибири и Дальнего Востока, участника Великой Отечественной войны. Впервые турнир собрал боксеров во Владивостоке в 1990-ом году, и с тех пор десятки юношей и девушек выходят на ринг в надежде победить.

В четверг, 14 сентября в 17 часов состоится открытие турнира и предварительные бои, которые также пройдёт и в пятницу, в 17 часов. В субботу, 16 сентября, в 12 часов состоятся полуфиналы. В воскресенье, 17 сентября пройдут финальные бои, которые и определят победителей и призеров всероссийского турнира имени Виктора Сахарова.

Специальный гость соревнований — двукратный олимпийский чемпион (2004гг. и 2008гг.), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко.

Напомним, всероссийский турнир класса «А» имени Виктора Сахарова пройдет во Владивостоке с 14 по 17 сентября в зале «Бокса» СК «Олимпиец».