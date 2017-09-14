Какие улицы перекроют в Екатеринбурге из-за «Кросса наций»

«Кросс наций» состоится в Екатеринбурге 16 сентября 2017 года с 10:00 до 14:30, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

На этот раз спортивное мероприятие пройдёт в поддержку проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу. Именно поэтому основной маршрут составит 2018 метров. Как рассказали «АиФ-Урал» организаторы действа, все участники забега будут застрахованы. Пройти регистрацию можно будет на площади перед Уральским федеральным университетом (УрФУ, улица Мира, 19).

Между тем, мэрия Екатеринбурга предупреждает, что движение всех видов транспорта на ряде улиц будет ограничено. Это коснётся улицы Мира (от Малышева до Первомайской) с 9:30 до 14:30, проспекта Ленина (от Восточной до Мира) с 10:45 до 14:30 и улицы Гагарина (от Малышева до Первомайской) с 10:45 до 14:30.

Кроме того, на улице Мира (от Малышева до Первомайской) с 00:00 до 14:30 16 сентября запретят стоянку автотранспорта.