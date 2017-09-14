«Нижегородский водоканал» планирует завершить ремонт трубопровода на пр. Ленина в Нижнем Новгороде до конца сентября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сейчас «Нижегородский водоканал» производит санацию водопровода диаметром 600 мм, длиной 846 погонных метров от д. № 44 до д. № 30 по проспекте Ленина.

«Состояние водопровода было критическое, а так как сейчас на проспекте Ленина ведется капитальный ремонт дорог в рамках федеральной программы, то было принято решение о предварительных раскопках и ремонту. До конца текущей недели завершается санация первой части трубопровода протяженностью 370 метров, три котлована напротив торгового центра “Муравей” будут переданы под благоустройство», — сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Владимир Шацков.

По его словам, работы разбиты на два интервала с целью минимизировать неудобства для жителей тех домов, которые запитаны от данного участка. После завершения первого этапа будут раскопаны котлованы напротив администрации Ленинского района на территории проезжей части. Все работы по санации водопровода планируется завершить к концу сентября текущего года. Затем последует работа по промывке и взятию химического анализа воды, при положительном результате трубопровод будет запущен в работу.

«Система водоснабжения спроектирована таким образом, что сети закольцованы, и, если какой-то интервал выводится из работы, при отключении запорной арматуры интервала вода все равно подходит к потребителю. В противном случае прокладываются наземные временные линии, чтобы жители всегда обеспечивались водой», — пояснил Шацков.

Процесс санации трубопровода предусматривает, что трубы изнутри укрепляются с помощью цементно-песчаного покрытия. По мнению специалистов, после реновации срок службы трубопровода увеличивается на 30−50 лет.