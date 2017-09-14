Под Красноярском построили социальный центр для аутистов
Теперь трудно представить, что несколько лет назад на этом месте рос дремучий лес.
Теперь трудно представить, что несколько лет назад на этом месте рос дремучий лес.
Приходи и живи
Недавно «Добрая», единственный социальный центр для ребят с РАС, существующий на территории от Урала и до Иркутской области, отпраздновала свое пятилетие. Теперь трудно представить, что несколько лет назад на этом месте рос дремучий лес. Сейчас от центрального двухэтажного здания разбегаются дорожки. Пойдешь налево — попадешь в слесарную мастерскую. Направо — упрешься в теплицу, где подопечные выращивают овощи и пряные травы. Рядом — открытая эстрада, летом здесь проводят всевозможные праздники. Тут же небольшой пруд с мостиком и искусственными лебедями. Не социальный центр, а просто элитная туристическая база
— Многие и путают, — смеется директор усадьбы Анна Маркевич. — Подъезжают: «Мы мимо ехали, а у вас тут так красиво, сколько стоит номер снять?».
Как говорит Анна, история «Доброй» началась с инициативы нескольких красноярских семей — членов региональной общественной организации «Свет надежды», которым жизнь нанесла жестокий удар — их дети получили диагноз «аутизм».
— Моему Мише такой диагноз поставили в три года. Шел 2001-й, тогда еще никто не знал, как лечить такие ментальные расстройства, как справляться с этим заболеванием, — рассказывает женщина. — В
Постепенно подключились другие красноярцы, узнавшие о таком важном и нужном деле. В усадьбе не отказывают никому. Приходи, помогай, чем можешь, живи, учись. Сейчас, как говорят в «Доброй», здесь порой собирается до 100 человек.
Черный или белый?
Конечно, только родительскими стараниями построить целую усадьбу было бы невозможно. Поддерживали пап и мам многие, в том числе и городские власти. Ну и, конечно, субсидии и гранты от государства.
— Не считая краевых, наша усадьба выиграла уже два президентских, чем очень гордимся, — говорит Анна Маркевич. — На средства первого построили столярную мастерскую. А сейчас планируем запустить социальный проект «Передышка».
Как говорят в центре, «Передышка» нужна в первую очередь самим родителям. Как бы трогательно ни заботилась семья о ребенке, какой бы заботой его не окружала, все равно в
— Благодаря гранту у «Доброй» появилась возможность взять в штат одного сопровождающего для таких детей. Конечно, капля в море, но все равно теперь родитель сможет на
Разумеется, к такому работнику будут предъявляться очень серьезные требования. Аутизм до сих пор малоизучен, поэтому все ребята, обитающие в усадьбе на постоянной основе или приезжающие на выходные, очень разные. Тому же Пете, к примеру, нельзя говорить слово «или». Сама возможность выбора повергает его в ужас.
— Однажды продавщица его спросила: «Вам какой хлеб, черный или белый?» Все, у Пети случилась истерика, еле успокоили, — вспоминает мама Галина Леонидовна.
Еще один подопечный практически не умеет читать, зато с легкостью за пару секунд перемножает в уме трехзначные цифры. У 20-летнего Юры другая особенность: спроси у него, например, в какой день недели 22 июня 41-го началась Великая Отечественная, ответит без запинки. Сколько раз проверяли — ни разу ни ошибся. Все эти нюансы специалисту необходимо знать, чтобы контактировать с подопечным.
Поселок помог инклюзивом
— Рядом поселок, как местные отнеслись к такому соседству? — спрашиваю.
— Сначала, конечно, прибежали возмущаться, дескать, это что за табор здесь поселился? А сейчас подружились. Малышня и подростки из поселка Каменный яр часто прибегают в гости — и на праздники, и просто так, поиграть. Мы не возражаем — для наших ребят это самая лучшая инклюзивная терапия. Они все тут очень сложные, к каждому нужен индивидуальный подход и море внимания, — рассказывают родители.
К разговору прислушивается Аня. Ей 19, хотя выглядит девушка лет на 13. Аня практически не разговаривает, хотя способна, как магнитофон, воспроизводить огромные куски чужой речи — четко, ясно, дословно. Еще Ане очень нравится жить за городом. Поэтому два года назад дедушка с бабушкой на семейном совете решили построить на территории усадьбы собственный дом. В небольшое двухэтажное строение пенсионеры, которым уже за 80, вложили все накопленные на старость сбережения. Первый этаж почти готов.
— Будем здесь жить, сколько Бог даст, — говорит Анина бабушка Галина Кирилловна. — Внучке тут, на свежем воздухе, лучше.
Это, кстати, очередной проект усадьбы. Сегодня в центре одновременно могут круглосуточно проживать до восьми семей, но «Добрая» планирует расширяться за счет индивидуальных домов. Многие родители уже заинтересовались этим начинанием. Конечно, нужны деньги, а значит, дело — за очередным грантом.
Прямая речь
Наталья Береговая, руководитель главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярска:
— Для нашего региона такой проект как «Социальная усадьба «Добрая» — действительно инновационный подход к работе с
Адаптация и подготовка подростков с РАС к «взрослой» жизни, приобретение
Мнение
Анна Лисовская, психолог:
— Проблема аутизма в том, что до сих пор не изобретен метод, как сделать ребенка полностью здоровым. Да и по поводу того, считать ли это особое состояние психики болезнью, в научной среде идут споры. Однако ребенку нужно обязательно помогать в умении общаться и взаимодействовать в обществе. Не всем детям в будущем удается жить полной самостоятельной жизнью, достигнув совершеннолетия, но есть и исключения. А значит, работа с аутизмом нужна. Нужны интенсивные
Отдельный вопрос — родители. Они очень нуждаются в «передышке», хотя бы кратковременном отдыхе от тяжелейших обязанностей, и зачастую страдают от отсутствия помощи. Папам и мамам необходима возможность хотя бы на несколько часов в сутки передать ребенка доброжелательному и надежному окружению. Организация такой поддержки является сегодня совершенно неотложной задачей.
Важно знать
Родители должны забить тревогу, если:
К 6 месяцам ребенок не улыбается и вообще не выражает радость мимикой.
К 9 месяцев не имитирует звуки и выражения лица.
К 12 месяцам не выговаривает звуки, похожие на слова, отсутствует жестикуляция.
К 16 месяцам не говорит ни одного слова.
К двум годам не произносит фразы из двух слов и более.