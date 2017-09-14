Сильный ветер пронесется по Приангарью 15 сентября
В некоторых районах возможны осадки.
В некоторых районах возможны осадки.
О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки предупреждают синоптики Иркутской области.
По прогнозам Гидрометцентра, местами по региону пройдут дожди. Кроме того, пронесется сильный ветер с порывами в южных районах до 14 м/с, в западных и северных районах — до 13−18 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до +2, +7 градусов, при прояснении до 0, -5 градусов. Днем потеплеет до +13, +18 градусов, в западных и северных районах до +9, +14 градусов, при облачной погоде до +5.