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10:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Гупровский городок с бараками предложили сделать «историческим центром» Хабаровска

Мэр города идею не оценил.

Источник: Губерния онлайн

Оригинальное предложение прозвучало во время беседы мэра Хабаровска Александра Соколова с жителями Гупровского городка. По словам одного из хабаровчан, бараки можно отреставрировать и сделать их «историческим центром» дальневосточной столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Идею превратить ветхие дома в памятники архитектуры Александр Соколов не оценил.

«Здания принадлежали железнодорожникам. За ними не ухаживали, они разрушаются. В таком состоянии их и передали администрации. Если жильцы хотят жить в таких домах, то пусть собирают советы, голосуют против расселения. Но я уверен, что они будут рады, когда получат новые квартиры», — сказал Александр Соколов. Напомним, на прошлой неделе Гупровский городок продали застройщику из Ижевска. До сентября 2026 года он должен будет расселить и снести 29 деревянных бараков.

Как уточнил мэр города, на расселение этого квартала в Кировском районе нужно около 800 млн рублей.

«Я буду очень рад, если ветхое жилье на ГУПРе снесут, а жильцов расселят в новые квартиры, однако это очень большие затраты. Надеемся, что у [инвестора] все получится. Если застройщик не потянет, тогда землю будем изымать и снова выставлять на торги», — отметил градоначальник.

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