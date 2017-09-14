Гупровский городок с бараками предложили сделать «историческим центром» Хабаровска

Источник: Губерния онлайн

Оригинальное предложение прозвучало во время беседы мэра Хабаровска Александра Соколова с жителями Гупровского городка. По словам одного из хабаровчан, бараки можно отреставрировать и сделать их «историческим центром» дальневосточной столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Идею превратить ветхие дома в памятники архитектуры Александр Соколов не оценил.

«Здания принадлежали железнодорожникам. За ними не ухаживали, они разрушаются. В таком состоянии их и передали администрации. Если жильцы хотят жить в таких домах, то пусть собирают советы, голосуют против расселения. Но я уверен, что они будут рады, когда получат новые квартиры», — сказал Александр Соколов. Напомним, на прошлой неделе Гупровский городок продали застройщику из Ижевска. До сентября 2026 года он должен будет расселить и снести 29 деревянных бараков.

Как уточнил мэр города, на расселение этого квартала в Кировском районе нужно около 800 млн рублей.