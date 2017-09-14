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10:22 (мск), источник: Вести Приморье

Память еще 42 солдат Советской армии увековечили в Приморье

В поселке Сергеевка Пограничного района установили мемориальную плиту с именами 42 солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях с 1944 по 1946 годы.

По информации департамента внутренней политики, старое захоронение обнаружили активисты инициативной группы «Вспомним всех поименно» во время военно-исторической экспедиции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Участники экспедиции проходят “фронтовыми дорогами” своих отцов, дедов и прадедов, посещают старые воинские могилы в поисках неизвестных воинских захоронений в сопках, где пролегала линия фронта. Одним из таких открытий стало захоронение на старом кладбище в Сергеевке, где были похоронены более 40 солдат, погибших от ранений в госпиталях края», — сообщили в ведомстве.

Как отметили энтузиасты инициативной группы, в селе Сергеевка в 1945 году действовали три эвакуационных госпиталя, которые находились в подчинении фронтового эвакуационного пункта.

«На открывшейся плите значатся фамилии героев Великой Отечественной войны, умерших от боевых ранений. Среди них — гвардии майор Петр Мелешко, он был награжден в 1943 году медалью “За отвагу”, в 1944 орденом Великой Отечественной войны 2 степени, в 1945 году был представлен к ордену Великой Отечественной войны 1 степени. Героически проявил себя и в боях с японскими захватчиками, был награжден орденом Красной Звезды. Здесь же увековечена память о 22-летнем командире стрелкового отделения младшего сержанта Ивана Эске, который воевал с 1941 года на западном фронте. Он был награжден медалями “За боевые заслуги”, дважды — “За отвагу”, орденом Славы третьей степени. 9 августа 1945 года вступил в рукопашный бой и выбил противника из траншеи. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды», — рассказали активисты поискового движения.

Отметим, в рамках акции «Вспомним всех поименно» в прошлом году установлены плиты с фамилиями 1430 воинов на самой крупной братской могиле на сопке Снеговой, на старом кладбище в поселке Пограничное.

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