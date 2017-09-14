До 1 октября в Казани закрыта ул. Техническая

(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). В Казани до 1 октября частично закрыта ул. Техническая. Движение ограничено от ул. Назарбаева до ул. Кулагина.

Закрытие связано с ремонтом проезжей части. Об этом сообщается в сборнике нормативных и правовых актов МО г. Казани.