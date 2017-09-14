В Казани временно закрыта ул. Авангардная
Частичное ограничение движения продлится до 23 сентября.
Частичное ограничение движения продлится до 23 сентября.
(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). В Казани до 23 сентября частично закрыта ул. Авангардная. Движение временно ограничено от ул. Кулагина до ул. Тульская.
Закрытие связано с ремонтом ливневой канализации и проезжей части. Соответствующее распоряжение подписал заместитель руководителя Исполкома Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.