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10:19 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани временно закрыта ул. Авангардная

Частичное ограничение движения продлится до 23 сентября.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). В Казани до 23 сентября частично закрыта ул. Авангардная. Движение временно ограничено от ул. Кулагина до ул. Тульская.

Закрытие связано с ремонтом ливневой канализации и проезжей части. Соответствующее распоряжение подписал заместитель руководителя Исполкома Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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