Ночной променад-спектакль запустили в Краснодаре

Вечернее приключение начинается с наушников — голос таинственного проводника ведет экскурсию по ночному Краснодара. Аудиоспектакль «Краснодарк» начитан профессиональными артистами, а сценарий завязан на известных и не очень достопримечательностях центра.

Подробнее об этом проекте и о других культурных событиях края смотрите в программе «Территория культуры» на канале «Россия. Культура» в ближайшее воскресенье в 11:50.