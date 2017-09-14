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10:20 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Ночной променад-спектакль запустили в Краснодаре

«Краснодарк» — проект, который предлагает взглянуть на свой город другими глазами, погулять по ночным улицам и поучаствовать во флешмобах.

Источник: ГТРК «Кубань»

Вечернее приключение начинается с наушников — голос таинственного проводника ведет экскурсию по ночному Краснодара. Аудиоспектакль «Краснодарк» начитан профессиональными артистами, а сценарий завязан на известных и не очень достопримечательностях центра.

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Подробнее об этом проекте и о других культурных событиях края смотрите в программе «Территория культуры» на канале «Россия. Культура» в ближайшее воскресенье в 11:50.

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