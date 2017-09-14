В Сочи 13 сентября стало самым жарким за полтора столетия

Источник: ЮГА.ру

В этот день температура воздуха на курорте поднялась до +31 °C. Это абсолютный максимум для данного дня за последние 150 лет. Минимальная температура воздуха (+8,7 °C) в этот день наблюдалась в 1911 году. По данным портала «Погода и климат», 13 сентября температура воздуха в Сочи превысила норму на 6 градусов.

«Нормой для прибрежной зоны Сочи в первом осеннем месяце является среднесуточная температура воздуха +19,4 °C. В сентябре наблюдается, в среднем, 7−9 дней с дождями», — рассказали в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.