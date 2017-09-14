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10:21 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи 13 сентября стало самым жарким за полтора столетия

В Сочи 13 сентября зарегистрирован температурный рекорд.

Источник: ЮГА.ру

В этот день температура воздуха на курорте поднялась до +31 °C. Это абсолютный максимум для данного дня за последние 150 лет. Минимальная температура воздуха (+8,7 °C) в этот день наблюдалась в 1911 году. По данным портала «Погода и климат», 13 сентября температура воздуха в Сочи превысила норму на 6 градусов.

«Нормой для прибрежной зоны Сочи в первом осеннем месяце является среднесуточная температура воздуха +19,4 °C. В сентябре наблюдается, в среднем, 7−9 дней с дождями», — рассказали в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

Самым теплым за историю наблюдений за погодой в Сочи считается сентябрь 2015 года. По мнению синоптиков, этот рекорд может быть побит. Не исключено, что в сентябре среднесуточная температура воздуха превысит показатель двухлетней давности — +24,1 °C.

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