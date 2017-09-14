Сибирские ученые создали новый материал для сверхпроводников

Сотрудники Сибирского федерального университета и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН создали материал для сверхпроводника, позволяющий снизить до минимума сопротивление при передаче электрического тока.

«Наночастицы оксида меди, полученные прямым плазмохимическим синтезом в плазме дугового разряда низкого давления, показывают широкий спектр магнитных свойств в зависимости от силы внешнего магнитного поля и температуры», — говорится в описании исследования, опубликованном в сентябрьском номере журнала Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

Известно, что соединение оксида меди из одного атома кислорода и одного атома меди существует в природе. Для создания сверхпроводников на базе такого соединения необходимо внедрить еще один атома кислорода, тогда наночастицы из таких молекул приобретают магнитные свойства, характерные для сверхпроводников.

Руководитель Научно-образовательного центра ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» СФУ Анатолий Лепешев поясняет, что в случае успеха ученых будет создан сверхпроводник для энергосистем нового поколения.

«Нам лишь осталось соединить наночастицы порошка из оксида меди. Это будет означать, что мы получили новый сверхпроводник, который будет работать при комнатной температуре. Вполне реально уменьшить затраты на изготовление материала, повысить надежность и срок службы, создать энергосистемы с качественно новыми характеристиками, приемлемыми для электроэнергетики XXI столетия», — заключает ученый.

Полученный материал будет экологически безопасным и уменьшит стоимость оборудования, созданного на основе сверхпроводника. Благодаря открытию, по мнению ученых, будут созданы предпосылки для разработки высокоэффективных видов электротехники.