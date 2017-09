Сибирские ученые создали новый материал для сверхпроводников

«Наночастицы оксида меди, полученные прямым плазмохимическим синтезом в плазме дугового разряда низкого давления, показывают широкий спектр магнитных свойств в зависимости от силы внешнего магнитного поля и температуры», — говорится в описании исследования, опубликованном в сентябрьском номере журнала Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.