Омичей удивило чучело лисы на помойке
Горожане сперва приняли убедительно сделанную фигуру за живую лису.
Горожане сперва приняли убедительно сделанную фигуру за живую лису.
Сегодня в одном из дворов Омска горожанин наткнулся на чучело лисы. Некто пристроил необычную вещицу на мусорных баках, очевидно, хозяева избавились от надоевшего чучела.
«Так и живём. Увидел утром во дворе это чудо!», — пишет автор фотографии.
Омичи в соцсетях пожалели лисичку, поскольку сперва ее лишили жизни, затем отдали таксидермисту, а потом выкинули на помойку и выложили фотографию в интернет. Горожане недоумевают, в чем заключается удовольствие хранить дома мертвых животных, пусть и в виде чучела.
Напомним, практически год назад в одном из дворов Омска появилось чучело непонятного животного. Горожане так и не угадали, что это за зверь, однако он серьезно перепугал детей.