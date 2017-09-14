Омичей удивило чучело лисы на помойке

Сегодня в одном из дворов Омска горожанин наткнулся на чучело лисы. Некто пристроил необычную вещицу на мусорных баках, очевидно, хозяева избавились от надоевшего чучела.

«Так и живём. Увидел утром во дворе это чудо!», — пишет автор фотографии.

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Омичи в соцсетях пожалели лисичку, поскольку сперва ее лишили жизни, затем отдали таксидермисту, а потом выкинули на помойку и выложили фотографию в интернет. Горожане недоумевают, в чем заключается удовольствие хранить дома мертвых животных, пусть и в виде чучела.