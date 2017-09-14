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10:02 (мск), источник: Om1.ru

Омичей удивило чучело лисы на помойке

Горожане сперва приняли убедительно сделанную фигуру за живую лису.

Сегодня в одном из дворов Омска горожанин наткнулся на чучело лисы. Некто пристроил необычную вещицу на мусорных баках, очевидно, хозяева избавились от надоевшего чучела.

«Так и живём. Увидел утром во дворе это чудо!», — пишет автор фотографии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи в соцсетях пожалели лисичку, поскольку сперва ее лишили жизни, затем отдали таксидермисту, а потом выкинули на помойку и выложили фотографию в интернет. Горожане недоумевают, в чем заключается удовольствие хранить дома мертвых животных, пусть и в виде чучела.

Напомним, практически год назад в одном из дворов Омска появилось чучело непонятного животного. Горожане так и не угадали, что это за зверь, однако он серьезно перепугал детей.

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