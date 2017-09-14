Аэропорт Минска: три рейса прилетят позже обычного
Рейсы в Минск из
Рейсы в Минск из
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск проходит не по графику, свидетельствуют данные
Прилеты разных авиакомпаний в Национальный аэропорт Минск утром в четверг заметно задерживаются.
Так, борт «Белавиа» из
Кроме того, с некоторым опозданием летит в Минск рейс авиакомпании E4 из
Данные о задержках рейсов есть и на сайтах аэропортов, из которых вылетали указанные борты. Кроме минских рейсов задерживаются и ряд иных. Чем объяснены задержки, пока не объявлено.