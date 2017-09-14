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10:27 (мск), источник: Sputnik.by

Аэропорт Минска: три рейса прилетят позже обычного

Рейсы в Минск из Санкт-Петербурга, Тель-Авива и Батуми заметно задерживаются.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск проходит не по графику, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов.

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Прилеты разных авиакомпаний в Национальный аэропорт Минск утром в четверг заметно задерживаются.

Так, борт «Белавиа» из Санкт-Петербурга должен был прилететь еще в семь утра, однако и в 9:35 на онлайн-табло было указано, что рейс задержан. На два часа задерживается прилет и рейса из Батуми.

Кроме того, с некоторым опозданием летит в Минск рейс авиакомпании E4 из Тель-Авива.

Данные о задержках рейсов есть и на сайтах аэропортов, из которых вылетали указанные борты. Кроме минских рейсов задерживаются и ряд иных. Чем объяснены задержки, пока не объявлено.

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 Аэропорт Минска: три рейса прилетят позже обычного
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