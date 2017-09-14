Аэропорт Минска: три рейса прилетят позже обычного

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск проходит не по графику, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов.

Читайте также ЕБРР не планирует менять стратегию по Беларуси

Прилеты разных авиакомпаний в Национальный аэропорт Минск утром в четверг заметно задерживаются.

Так, борт «Белавиа» из Санкт-Петербурга должен был прилететь еще в семь утра, однако и в 9:35 на онлайн-табло было указано, что рейс задержан. На два часа задерживается прилет и рейса из Батуми.

Кроме того, с некоторым опозданием летит в Минск рейс авиакомпании E4 из Тель-Авива.