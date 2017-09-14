В Москве впервые покажут картину «Импровизация с лошадьми» Кандинского

«Шедевр кисти Василия Кандинского “Импровизация с лошадьми” (Эскиз к импровизации No20) 1911 года будет впервые показан в Москве в фонде IN ARTIBUS 20 сентября в рамках международного предаукционного турне. Произведение оценочной стоимостью 10−15 миллионов евро будет представлено на аукционе “Искусство импрессионизма и модернизма”, который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что этот аукцион проходит в рамках серии торгов под тематическим названием "Искусство без границ" в нескольких городах, на них представят порядка 180 работ из выдающейся частной европейской коллекции.

Произведения искусства из коллекции суммарно оцениваются примерно в 30 млн евро.

«Импровизация с лошадьми» Кандинского, как и многие другие работы мастера этого периода, предшествует переходу художника к чистой абстракции. Череда новаторских работ, берущая свое начало в 1911 году, представляет собой завершение начального этапа стремления Кандинского к достижению радикально нового вида «чистой» живописи.

В этой работе Кандинский воспевает образ всадника как проводника, который доставляет творческое сознание в его духовное измерение.