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10:24 (мск), источник: Интерфакс

В Москве впервые покажут картину «Импровизация с лошадьми» Кандинского

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Работа Василия Кандинского «Импровизация с лошадьми» (Эскиз к импровизации No20) стоимостью 10−15 млн евро впервые покажут в Москве в рамках однодневной предаукционной выставки Christie's, сообщили в четверг «Интерфаксу» в пресс-службе аукционного дома.

«Шедевр кисти Василия Кандинского “Импровизация с лошадьми” (Эскиз к импровизации No20) 1911 года будет впервые показан в Москве в фонде IN ARTIBUS 20 сентября в рамках международного предаукционного турне. Произведение оценочной стоимостью 10−15 миллионов евро будет представлено на аукционе “Искусство импрессионизма и модернизма”, который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что этот аукцион проходит в рамках серии торгов под тематическим названием "Искусство без границ" в нескольких городах, на них представят порядка 180 работ из выдающейся частной европейской коллекции.

Произведения искусства из коллекции суммарно оцениваются примерно в 30 млн евро.

«Импровизация с лошадьми» Кандинского, как и многие другие работы мастера этого периода, предшествует переходу художника к чистой абстракции. Череда новаторских работ, берущая свое начало в 1911 году, представляет собой завершение начального этапа стремления Кандинского к достижению радикально нового вида «чистой» живописи.

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В этой работе Кандинский воспевает образ всадника как проводника, который доставляет творческое сознание в его духовное измерение.

Выставка в фонде IN ARTIBUS будет открыта для публики 20 сентября с 11:00 до 16:00.

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