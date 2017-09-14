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10:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Впервые за 23 года приморские ученые не поплывут в Арктику

Экспедиция по изучению климатических изменений в Арктике впервые не состоялась из-за неготовности научного судна, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Судно «Академик Лаврентьев», на котором экспедиция должна была отправиться, не готово к рейсу. В этом году ученые планировали изучить таяние подводной мерзлоты в северных морях, что, по их мнению, оказывает серьезное влияние на изменение климата на планете. В предыдущие экспедиции были получены важные результаты для этих исследований.

Ряд научных экспедиций Института биологии моря ДВО РАН также отменены из-за неготовности судна.

Михаил Грач.

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