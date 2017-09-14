Впервые за 23 года приморские ученые не поплывут в Арктику

Судно «Академик Лаврентьев», на котором экспедиция должна была отправиться, не готово к рейсу. В этом году ученые планировали изучить таяние подводной мерзлоты в северных морях, что, по их мнению, оказывает серьезное влияние на изменение климата на планете. В предыдущие экспедиции были получены важные результаты для этих исследований.