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10:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский зоопарк призывает горожан построить домики для птиц и белок

В городе объявлен конкурс на самое лучшее кафе для птиц и мелких зверей.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило выберут лучший домик для птиц и зверей. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Домики, наполненные едой, помогут диким мелким зверям и птицам, зимующим в городе, пережить затяжную холодную зиму в Сибири. Сейчас в город уже прилетели зимовать синицы и поползни. Следом прилетят и другие пернатые — воробьи, дятлы, сороки, а пролётом остановятся снегири и свиристели. Зимой вокруг зоопарка развешиваются домики для диких обитателей с вкусными угощениями.

Именно поэтому в зоопарке начался конкурс «Помоги животным зимой». Традиционно в конкурсе могут принять участие школьники вместе с учителями и родителями. Важно, чтобы кормушки были сделаны из дерева — ведь этот материал теплый и безопасный для животных.

Работу нужно подписать, наклеив на нее ярлычок с именем, фамилией автора, его руководителя, номером школы, класса и контактным телефоном, а затем принести в научно-информационный отдел Новосибирского зоопарка (здание администрации, 2 этаж). Вопросы можно задать по телефону: 227−36−32. Победителя объявят 1 октября.

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