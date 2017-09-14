Новосибирский зоопарк призывает горожан построить домики для птиц и белок

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило выберут лучший домик для птиц и зверей. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Домики, наполненные едой, помогут диким мелким зверям и птицам, зимующим в городе, пережить затяжную холодную зиму в Сибири. Сейчас в город уже прилетели зимовать синицы и поползни. Следом прилетят и другие пернатые — воробьи, дятлы, сороки, а пролётом остановятся снегири и свиристели. Зимой вокруг зоопарка развешиваются домики для диких обитателей с вкусными угощениями.

Именно поэтому в зоопарке начался конкурс «Помоги животным зимой». Традиционно в конкурсе могут принять участие школьники вместе с учителями и родителями. Важно, чтобы кормушки были сделаны из дерева — ведь этот материал теплый и безопасный для животных.