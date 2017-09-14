Мэрия Уфы не разрешила провести митинг в защиту башкирского языка 16 сентября
Чиновники уверяют, что площадка уже занята.
Чиновники уверяют, что площадка уже занята.
Учить или не учить: обстановка вокруг проблемы изучения башкирского языка накаляется. Защитники родного языка планировали собраться на митинг в предстоящую субботу, 16 сентября, на площади перед Дворцом спорта. Все по закону — подали уведомление в столичную мэрию.
Однако ответ пришел отрицательный. Точнее, в администрации Уфы предложили перенести дату проведения митинга.
— Дело в том, что ранее поступило другое уведомление о проведении 16 сентября на этой площадке публичного мероприятия. А по закону, преимущественное право на проведение публичного мероприятия у лица, подавшего уведомление раньше, — отметили в
И, как выяснилось, на другой площадке. Чиновники разрешили выйти 24 сентября, с 10 до 13 часов, на площадь перед ДК «Химик». А также в администрации добавили, что если