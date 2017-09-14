Мухамедиулы об алфавите из 25 букв: Это не окончательный вариант
Предложенный вариант латинской письменности пока не утверждают.
Предложенный вариант латинской письменности пока не утверждают.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что предложенный вариант латинской графики казахского языка не является окончательным, передаёт МИА «Казинформ».
«Я бы хотел обратить внимание, что сейчас для обсуждения предложили вариант латинской письменности. Это не окончательный вариант. Мы сейчас его не утверждаем», — сказал министр, выступая на круглом столе по вопросам внедрения единого стандарта латинского алфавита государственного языка.
Проект алфавита казахского языка на латинской графике представили на парламентских слушаниях. Директор республиканского
«Этот вариант мы берём за основу. Он полностью показывает всю гамму звукового строя казахского языка. В этом варианте собраны все казахские звуки», — сказал Ербол Тлешов.
11 сентября сообщалось, что апробационный период перехода на латиницу будет длиться два года. За эти два года филологи скорректируют правила правописания казахских текстов на латинице.
В Алматы деятели культуры предложили ускорить процесс перехода на латиницу.