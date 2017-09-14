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12:47 (мск), источник: Informburo.kz

Мухамедиулы об алфавите из 25 букв: Это не окончательный вариант

Предложенный вариант латинской письменности пока не утверждают.

Источник: Informburo.kz

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что предложенный вариант латинской графики казахского языка не является окончательным, передаёт МИА «Казинформ».

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«Я бы хотел обратить внимание, что сейчас для обсуждения предложили вариант латинской письменности. Это не окончательный вариант. Мы сейчас его не утверждаем», — сказал министр, выступая на круглом столе по вопросам внедрения единого стандарта латинского алфавита государственного языка.

Проект алфавита казахского языка на латинской графике представили на парламентских слушаниях. Директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов презентовал предложенный учёными алфавит из 25 букв.

«Этот вариант мы берём за основу. Он полностью показывает всю гамму звукового строя казахского языка. В этом варианте собраны все казахские звуки», — сказал Ербол Тлешов.

11 сентября сообщалось, что апробационный период перехода на латиницу будет длиться два года. За эти два года филологи скорректируют правила правописания казахских текстов на латинице.

В Алматы деятели культуры предложили ускорить процесс перехода на латиницу.

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