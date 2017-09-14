На дне Черного моря нашли капсулу времени
Послание 1967 года подняли со дна Черного моря в Новороссийске. Обращение к потомкам разместят в музее.
Послание 1967 года подняли со дна Черного моря в Новороссийске. Обращение к потомкам разместят в музее.
Бетонное сооружение весом 10 тонн «Послание потомкам из 1967 года в 2017-й» успешно подняли в среду.
Отмечается, что подобную технически сложнейшую операцию в
«Бетонный массив, в котором и хранится капсула с посланиями, был доставлен на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода. Здесь извлекут и вскроют капсулу. Затем все содержимое послания отправят в музей, где будет организована выставка экспонатов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди тех, кто отправил свои обращения к потомкам, заслуженные люди, символы своего времени: Герои Советского Союза — лётчик испытатель Константин Коккинаки,
Школьники и студенты написали 894 письма о своем времени, о любви к Родине и родному городу, о том, к чему стремится их поколение и что хотело бы передать в наследие потомкам, сообщили РИА Новости.
«Штаб отобрал только 64 письма вместе с документальным фильмом о жизни