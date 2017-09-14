Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
Названа главная причина смерти во время секса
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
10:31 (мск), источник: Ежедневник.by

На дне Черного моря нашли капсулу времени

Послание 1967 года подняли со дна Черного моря в Новороссийске. Обращение к потомкам разместят в музее.

Бетонное сооружение весом 10 тонн «Послание потомкам из 1967 года в 2017-й» успешно подняли в среду.

Отмечается, что подобную технически сложнейшую операцию в городе-герое провели впервые. К работам были привлечены экипажи водолазного катера РФБ 5315 и плавкрана «Инженер Подлесный» под общим руководством директора ООО «ПортГидроСтрой» Николая Савича.

«Бетонный массив, в котором и хранится капсула с посланиями, был доставлен на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода. Здесь извлекут и вскроют капсулу. Затем все содержимое послания отправят в музей, где будет организована выставка экспонатов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди тех, кто отправил свои обращения к потомкам, заслуженные люди, символы своего времени: Герои Советского Союза — лётчик испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, командующий Новороссийской военно-морской базой во время Великой Отечественной войны контр-адмирал Лев Владимирский, возглавлявший во время войны Черноморский флот, участник штурма Зимнего дворца Георгий Советов и другие.

Школьники и студенты написали 894 письма о своем времени, о любви к Родине и родному городу, о том, к чему стремится их поколение и что хотело бы передать в наследие потомкам, сообщили РИА Новости.

«Штаб отобрал только 64 письма вместе с документальным фильмом о жизни города-героя Новороссийск, рассказывающем обо всех отраслях и сферах. С именами детей, которые родились в городе 7 ноября 1967 года, послания в будущее были помещены в “Капсулу времени” и опущены в море к подножью Суджукского маяка», — пояснили власти.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Население Беларуси уходит в минус по валюте
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь