На дне Черного моря нашли капсулу времени

Бетонное сооружение весом 10 тонн «Послание потомкам из 1967 года в 2017-й» успешно подняли в среду.

Отмечается, что подобную технически сложнейшую операцию в городе-герое провели впервые. К работам были привлечены экипажи водолазного катера РФБ 5315 и плавкрана «Инженер Подлесный» под общим руководством директора ООО «ПортГидроСтрой» Николая Савича.

«Бетонный массив, в котором и хранится капсула с посланиями, был доставлен на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода. Здесь извлекут и вскроют капсулу. Затем все содержимое послания отправят в музей, где будет организована выставка экспонатов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди тех, кто отправил свои обращения к потомкам, заслуженные люди, символы своего времени: Герои Советского Союза — лётчик испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, командующий Новороссийской военно-морской базой во время Великой Отечественной войны контр-адмирал Лев Владимирский, возглавлявший во время войны Черноморский флот, участник штурма Зимнего дворца Георгий Советов и другие.

Школьники и студенты написали 894 письма о своем времени, о любви к Родине и родному городу, о том, к чему стремится их поколение и что хотело бы передать в наследие потомкам, сообщили РИА Новости.