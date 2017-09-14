Олег Газманов на «Новой волне» исполнил песню про Крымский мост

На «Новой волне» присутствовал и автор песни — водитель из Иваново Леонид Чернышев, который приехал в Сочи вместе с детьми Марией и Владимиром. На российском курорте семья Чернышевых посетила прибрежный кластер Игр-2014. После прогулки победитель конкурса и его семья отправились на концерт звезд российской эстрады, где прозвучала песня про Крымский мост. Она вошла в программу «Дня премьер» на «Новой волне». Специально для фестиваля в Сочи авторская гитарная версия песни прошла студийную обработку.

«Эмоции зашкаливают, сердце стучит и не может остановиться от радости. Выступление Олега огромное впечатление произвело. Человек вложил душу в исполнение, подарил жизнь этой песне. Я тронут до глубины души. Спасибо всем, кто дал нам с детьми возможность быть здесь, видеть все это. Теперь очень жду поездку на стройку Крымского моста. Хочу увидеть этот масштаб, какими руками собирается это грандиозное сооружение», — поделился эмоциями Леонид Чернышев.

Получил удовольствие от исполнения песни и Олег Газманов.

«Это действительно грандиозная стройка. Это то, что, возможно, соединяет нашу нацию, наш народ. Мне очень понравились слова: “…он создан русскою душой, ее рабочими руками”. Так просто и красиво. И это действительно так. Хочу полететь и посмотреть на этот Крымский мост. Дети Леонида — Мария и Володя — у них такие сверкающие глаза, они так гордятся своим папой. Пожелал бы, чтобы они эту радость и гордость за своего отца несли всю жизнь, и чтобы эту песню пели все», — сказал артист.