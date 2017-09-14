Два волчонка поселились в зоогалерее Иркутска

Два волчонка в возрасте 4−5 месяцев стали новыми обитателями Иркутской зоогалереи. Как рассказала 14 сентября 2017 года «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, один из них — серый волк, второй имеет чёрный окрас и относится к канадскому подвиду. Животные пока ручные, они сильно истощены, а значит, ранее их рацион состоял из каши, хотя в природе они питаются только мясом. Животные находятся на карантине, но посетители уже могут понаблюдать за их жизнью в вольере. Теперь в зоогалерее живут шесть волков.

Объявление о продаже волчат заметил давний знакомый зоогалереи, неравнодушный к животному миру. «Через какое-то время в объявлении их уже предлагали поменять, а потом и вовсе подарить», — рассказала Людмила Ивушкина об истории появления волчат в зоогалерее.

Поначалу животные с опаской смотрели на мясо, но постепенно естественный инстинкт хищника возобладал. В день каждый из волчат съедает 1,5 кг мяса, в месяц только на одного волка потребуется 100 кг мяса. «Это дополнительная нагрузка на бюджет зоогалереи, — говорит Людмила Ивушкина, — Но оставлять их беспомощными — бесчеловечно».

Зоозащитники давно бьют тревогу и говорят о необходимости закона, который запретил бы продажу и содержание дома диких животных. Руководитель зоогалереи рассказала, что волчат изначально продал один из зоопарков Хакассии. «Волки — это хищные животные, не декоративные. Повзрослев, они будут проявлять агрессию и нападать», — заключила Людмила Ивушкина.