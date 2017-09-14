«Без слез на Хабаровск не взглянешь» — московская журналистка о краевой столице

У граждан такое мнение не нашло отклика. «Зачем мне это вторсырье слушать, вряд ли что-то полезное можно узнать от этой журналистки» — жестко заявляет один пользователь. «Она вообще представляет, где Хабаровск находится и как он выглядит? Просто загуглите фотки Ижевска. Вот где безысходность» — грубовато пытается ответить сразу обоим радиоспикерам возмущенный житель. «А чем, собственно, в Москве лучше? Именно там суета, депрессия, нищета вперемешку с жирными чиновниками. И вечерний центр Хабаровска, по моему мнению — прекрасен», «Хабаровск красивый и комфортный город. И развивается он вполне себе, если сравнивать с аналогичными городами» — защищают город комментаторы. «Я не знаю, кто эта журналистка и была ли она в Хабаровске, но уж депрессивным наш город трудно назвать. Скорее всего, она что-то обобщающее собрала в своем сознании, и Хабаровск просто к слову пришелся, далеко типа от центра» — пытается объективно оценить ситуацию еще одна пользовательница. «Хабар очень зеленый город, для меня это важно. Я не хочу жить в мегаполисе, где одни здания друг на друге стоят. Мне простор и зелень нужны, за это и люблю Хабаровск» — заявляет жительница в комментариях.