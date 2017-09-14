«Без слез на Хабаровск не взглянешь» — московская журналистка о краевой столице
Мнение московской журналистки Анны Шафран о центре региона оскорбило жителей города.
Мнение московской журналистки Анны Шафран о центре региона оскорбило жителей города.
Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.
— Хабаровск, например, или
Удивляешься, как в принципе человек может жить, творить,
И.о. главы Удмуртии, с которым беседовала сотрудница Вести ФМ, поддержал женщину.
— Безусловно. Ижевск — другой, он зеленый, очень комфортный, уютный город, — расхвалил центр Удмуртии Александр Бречалов.
У граждан такое мнение не нашло отклика. «Зачем мне это вторсырье слушать, вряд ли
«Дама странная. Для начала не стоит сравнивать длинное с кислым: архитектурный облик города, возраст которого ещё и двух веков не насчитывает, и Москву с её застройкой разных лет и веков. Да, в Ха преобладает типовая застройка, но это делает город хуже? Конечно нет» — немного резковато высказывается очередной участник обсуждения.
«Одно дело реальные недостатки, другое — писать про “полуразрушенный” центр — ну уж извольте, она полуразрушенных центров, видимо, не видела» — уверен подписчик.
Оперативно связаться с Анной Шафран, чтобы получить комментарий, не удалось.