Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кети Топурия снялась обнаженной, прикрывшись волосами – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
10:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Без слез на Хабаровск не взглянешь» — московская журналистка о краевой столице

Мнение московской журналистки Анны Шафран о центре региона оскорбило жителей города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.

— Хабаровск, например, или где-нибудь в центре — ты смотришь и без слез ведь не взглянешь. Удивляешься, как люди в принципе могут в такой депрессивной обстановке жить. Когда серый цвет, все унылое какое-то, полуразрушенное.

Удивляешься, как в принципе человек может жить, творить, что-то делать, к чему-то стремиться, когда обстановка вот именно такая. Ведь окружающая среда, она очень серьезно влияет на менталитет, — заявила Анна Шафран.

И.о. главы Удмуртии, с которым беседовала сотрудница Вести ФМ, поддержал женщину.

— Безусловно. Ижевск — другой, он зеленый, очень комфортный, уютный город, — расхвалил центр Удмуртии Александр Бречалов.

У граждан такое мнение не нашло отклика. «Зачем мне это вторсырье слушать, вряд ли что-то полезное можно узнать от этой журналистки» — жестко заявляет один пользователь. «Она вообще представляет, где Хабаровск находится и как он выглядит? Просто загуглите фотки Ижевска. Вот где безысходность» — грубовато пытается ответить сразу обоим радиоспикерам возмущенный житель. «А чем, собственно, в Москве лучше? Именно там суета, депрессия, нищета вперемешку с жирными чиновниками. И вечерний центр Хабаровска, по моему мнению — прекрасен», «Хабаровск красивый и комфортный город. И развивается он вполне себе, если сравнивать с аналогичными городами» — защищают город комментаторы. «Я не знаю, кто эта журналистка и была ли она в Хабаровске, но уж депрессивным наш город трудно назвать. Скорее всего, она что-то обобщающее собрала в своем сознании, и Хабаровск просто к слову пришелся, далеко типа от центра» — пытается объективно оценить ситуацию еще одна пользовательница. «Хабар очень зеленый город, для меня это важно. Я не хочу жить в мегаполисе, где одни здания друг на друге стоят. Мне простор и зелень нужны, за это и люблю Хабаровск» — заявляет жительница в комментариях.

«Дама странная. Для начала не стоит сравнивать длинное с кислым: архитектурный облик города, возраст которого ещё и двух веков не насчитывает, и Москву с её застройкой разных лет и веков. Да, в Ха преобладает типовая застройка, но это делает город хуже? Конечно нет» — немного резковато высказывается очередной участник обсуждения.

«Одно дело реальные недостатки, другое — писать про “полуразрушенный” центр — ну уж извольте, она полуразрушенных центров, видимо, не видела» — уверен подписчик.

Оперативно связаться с Анной Шафран, чтобы получить комментарий, не удалось.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
На ночь глядя: уголовный скандал во ФСИН, копеечные билеты, шутка Урганта и лось-убийца
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь